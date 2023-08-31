Россияне назвали предметы, которые хотят добавить в школьную программу

Россияне выступили за введение «Основ финансовой грамотности» в школах РФ

01 сентября 2023 в 07:48 Размер текста - 17 +

Россияне выступили за введение предмета о бизнесе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Около 57% россиян считают важным включение предмета «Основы финансовой грамотности» в школьную программу. Половина опрошенных также поддерживает добавление основ юридической грамотности и права, а 44% хотят видеть уроки коммуникации и общения. Об этом стало известно из результатов исследования сервисов «Работа.ру» и «Деловая среда». «Большинство респондентов сообщили, что в школьную программу стоит добавить предмет „Основы финансовой грамотности“. Половина респондентов полагает, что школьникам нужно преподавать основы юридической грамотности и права. Уроки коммуникации и общения отметили 44% опрошенных», — передает результаты исследования РИА Новости. Там добавили, что опрошенные также высказались о необходимости включения в программу предметов по медицинской грамотности и основам психологии. Треть опрошенных поддерживает введение предмета по экологии и охране окружающей среды. 28% россиян желают видеть в школьной программе уроки по бизнесу. Русский язык, по мнению российских граждан, самый полезный предмет, математика важна для 57% опрошенных, иностранный язык, физика и информатика — почти для 27% бывших школьников, заключили в исследовании.

Около 57% россиян считают важным включение предмета «Основы финансовой грамотности» в школьную программу. Половина опрошенных также поддерживает добавление основ юридической грамотности и права, а 44% хотят видеть уроки коммуникации и общения. Об этом стало известно из результатов исследования сервисов «Работа.ру» и «Деловая среда». «Большинство респондентов сообщили, что в школьную программу стоит добавить предмет „Основы финансовой грамотности“. Половина респондентов полагает, что школьникам нужно преподавать основы юридической грамотности и права. Уроки коммуникации и общения отметили 44% опрошенных», — передает результаты исследования РИА Новости. Там добавили, что опрошенные также высказались о необходимости включения в программу предметов по медицинской грамотности и основам психологии. Треть опрошенных поддерживает введение предмета по экологии и охране окружающей среды. 28% россиян желают видеть в школьной программе уроки по бизнесу. Русский язык, по мнению российских граждан, самый полезный предмет, математика важна для 57% опрошенных, иностранный язык, физика и информатика — почти для 27% бывших школьников, заключили в исследовании.