Россияне назвали предметы, которые хотят добавить в школьную программу

Около 57% россиян считают важным включение предмета «Основы финансовой грамотности» в школьную программу. Половина опрошенных также поддерживает добавление основ юридической грамотности и права, а 44% хотят видеть уроки коммуникации и общения. Об этом стало известно из результатов исследования сервисов «Работа.ру» и «Деловая среда».
«Большинство респондентов сообщили, что в школьную программу стоит добавить предмет „Основы финансовой грамотности“. Половина респондентов полагает, что школьникам нужно преподавать основы юридической грамотности и права. Уроки коммуникации и общения отметили 44% опрошенных», — передает результаты исследования РИА Новости. Там добавили, что опрошенные также высказались о необходимости включения в программу предметов по медицинской грамотности и основам психологии.
Треть опрошенных поддерживает введение предмета по экологии и охране окружающей среды. 28% россиян желают видеть в школьной программе уроки по бизнесу. Русский язык, по мнению российских граждан, самый полезный предмет, математика важна для 57% опрошенных, иностранный язык, физика и информатика — почти для 27% бывших школьников, заключили в исследовании.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.