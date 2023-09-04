VK официально запустила российский аналог YouTube

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Мобильное приложение "Вконтакте". Москва, телефон, смартфон, вконтакте, соцсети, мобильное приложение, социальная сеть, вк, vk, vkontakte
VK запустил видеосервис по аналогии с You-Tube Фото:

В России официально запустили платформу для просмотра видеоконтента «VK Видео». Российскую альтернативу YouTube уже можно скачать на все устройства, сообщает пресс-служба VK.

«„VK Видео“ объявляет о выходе из бета-версии и официальном запуске. <…> Приложение можно скачать в RuStore, Google Play, App Store, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery, и на Smart TV», — сообщили в пресс-службе VK.

В период, пока приложение находилось на этапе бета-тестирования, удалось усовершенствовать качество видеоконтента с учетом пожеланий российских пользователей. «VK Видео» усовершенствовало рекомендации, тематические плейлисты и поисковик. Заметно улучшен и видеоплеер — можно ускорять и замедлять видео, также имеется возможность включить автосубтитры. Разработчики видеоплатформы не забыли и о любителях подкастов — видео можно слушать с выключенным экраном телефона.

«Мы уверены, что новые возможности и улучшения „VK Видео“ позволят пользователям получить максимальное удовольствие от просмотра видеоконтента. Более 750 тысяч человек скачало бета-версии „VK Видео“, среднее время дневного смотрения видео в приложении достигло одного часа на мобильных устройствах и двух — на телевизорах», — рассказал директор по видеосервисам VK Федор Ежов.

Для входа и регистрации в приложении «VK Видео» используется VK ID. Это единый аккаунт для всех проектов VK, включая соцсеть «ВКонтакте».

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В России официально запустили платформу для просмотра видеоконтента «VK Видео». Российскую альтернативу YouTube уже можно скачать на все устройства, сообщает пресс-служба VK. «„VK Видео“ объявляет о выходе из бета-версии и официальном запуске. <…> Приложение можно скачать в RuStore, Google Play, App Store, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery, и на Smart TV», — сообщили в пресс-службе VK. В период, пока приложение находилось на этапе бета-тестирования, удалось усовершенствовать качество видеоконтента с учетом пожеланий российских пользователей. «VK Видео» усовершенствовало рекомендации, тематические плейлисты и поисковик. Заметно улучшен и видеоплеер — можно ускорять и замедлять видео, также имеется возможность включить автосубтитры. Разработчики видеоплатформы не забыли и о любителях подкастов — видео можно слушать с выключенным экраном телефона. «Мы уверены, что новые возможности и улучшения „VK Видео“ позволят пользователям получить максимальное удовольствие от просмотра видеоконтента. Более 750 тысяч человек скачало бета-версии „VK Видео“, среднее время дневного смотрения видео в приложении достигло одного часа на мобильных устройствах и двух — на телевизорах», — рассказал директор по видеосервисам VK Федор Ежов. Для входа и регистрации в приложении «VK Видео» используется VK ID. Это единый аккаунт для всех проектов VK, включая соцсеть «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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