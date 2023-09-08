На рейсах «Победы» начнут продавать еду и развлекать пассажиров

08 сентября 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Победа планирует наладить новую систему питания и развлечений пассажиров в течение полугода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Победа» планирует в течение полугода дать возможность пассажирам покупать еду прямо на борту самолета. Также планируется наладить систему развлечений на борту, отправляя пассажирам специализированный контент на гаджеты. Об этом рассказал глава авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук. «Будем предлагать снеки, закуски, напитки. <…> Это будет упакованная продукция длительного хранения, которая максимально нас избавит от необходимости собирать отходы», — заявил Дмитрий Тыщук в разговоре с РБК. По его словам, сейчас разыгрывается тендер среди желающих стать поставщиком еды. Тыщук также добавил, что пассажирам, чтобы развлечь их во время полета, на персональные гаджеты будет раздаваться специализированный контент. Как отметил глава авиакомпании, в данный момент эта концепция прорабатывается. В июле авиакомпания дала возможность пассажирам заказать услугу «Еда на гейт». Она позволяет пассажирам заказывать еду перед выходом на посадку. Услуга включена в стоимость билета, однако пока она работает только в Москве.

Авиакомпания «Победа» планирует в течение полугода дать возможность пассажирам покупать еду прямо на борту самолета. Также планируется наладить систему развлечений на борту, отправляя пассажирам специализированный контент на гаджеты. Об этом рассказал глава авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук. «Будем предлагать снеки, закуски, напитки. <…> Это будет упакованная продукция длительного хранения, которая максимально нас избавит от необходимости собирать отходы», — заявил Дмитрий Тыщук в разговоре с РБК. По его словам, сейчас разыгрывается тендер среди желающих стать поставщиком еды. Тыщук также добавил, что пассажирам, чтобы развлечь их во время полета, на персональные гаджеты будет раздаваться специализированный контент. Как отметил глава авиакомпании, в данный момент эта концепция прорабатывается. В июле авиакомпания дала возможность пассажирам заказать услугу «Еда на гейт». Она позволяет пассажирам заказывать еду перед выходом на посадку. Услуга включена в стоимость билета, однако пока она работает только в Москве.