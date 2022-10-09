Заявление президента Украины Владимира Зеленского об упреждающем ударе НАТО по РФ показало истинные отношение США к Киеву — расхождение интересов и неготовность идти на ядерную войну ради Украины. Об этом пишет The National Interest.
«События <…> вновь привлекли внимание к тонким, но значительным расхождениям в интересах Киева и Вашингтона. Белый дом, хотя и вложил значительные средства в успех Украины, обозначил строгие военные и политические границы, призванные предотвратить ядерную эскалацию и не дать конфликту перерасти в более широкую войну на европейском континенте», — пишет журнал. Издание подчеркивает, что несмотря на цели Украины, американская сторона выражает обеспокоенность того, что конфликт между РФ и Киевом может зайти слишком далеко.
Ранее Зеленский призвал страны НАТО нанести превентивный удар по России. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен наоборот подчеркивает, что Штаты готовы к дипломатии с Россией по Украине, пишет «Национальная служба новостей». Что касается главы Киева, ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов отметил изменение взглядов Зеленского за восемь лет. Его риторика стала более агрессивная в отношении российского народа, сообщает телеканал 360.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ, ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.
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Заявление президента Украины Владимира Зеленского об упреждающем ударе НАТО по РФ показало истинные отношение США к Киеву — расхождение интересов и неготовность идти на ядерную войну ради Украины. Об этом пишет The National Interest. «События <…> вновь привлекли внимание к тонким, но значительным расхождениям в интересах Киева и Вашингтона. Белый дом, хотя и вложил значительные средства в успех Украины, обозначил строгие военные и политические границы, призванные предотвратить ядерную эскалацию и не дать конфликту перерасти в более широкую войну на европейском континенте», — пишет журнал. Издание подчеркивает, что несмотря на цели Украины, американская сторона выражает обеспокоенность того, что конфликт между РФ и Киевом может зайти слишком далеко. Ранее Зеленский призвал страны НАТО нанести превентивный удар по России. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен наоборот подчеркивает, что Штаты готовы к дипломатии с Россией по Украине, пишет «Национальная служба новостей». Что касается главы Киева, ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов отметил изменение взглядов Зеленского за восемь лет. Его риторика стала более агрессивная в отношении российского народа, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ, ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны.