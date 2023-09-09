Советник Пушилина увидел в словах Блинкена опасный для Киева сигнал

Советник Пушилина: США больше не хотят финансировать Украину

09 сентября 2023 в 07:52 Размер текста - 17 +

Ян Гагин уточнил, что США пытаются откреститься от финансирования контрнаступления Киева Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова госсекретаря США Энтони Блинкена об успехах Киева на фронте свидетельствуют о желании Вашингтона откреститься от военной поддержки украинского наступления. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Ранее Блинкен заявил, что Украина якобы отбила 50% территорий. «Блинкен заявил, что Украина отбила более 50% территорий и что вполне себе успешно идет контрнаступление, так называемое. <…> Соединенные Штаты уже поняли, что финансировать Украину — это все равно, что вкладывать деньги в черную дыру», — сказал Ян Гагин в беседе с РИА Новости. По его мнению, Вашингтон таким образом мог дать понять, что не собирается дальше финансировать провальное контрнаступление Украины. Для этого США достаточно заявить, что Киев выполнил все поставленные задачи. Журналисты из американского телеканала CNN отмечали, что у Киева все меньше времени для завершения наступления. При этом сам украинский президент Владимир Зеленский признал успехи российской армии, которая успешно отражает контрнаступление. Киев проводит наступление на протяжении трех месяцев. За это время украинские солдаты потеряли 66 тысяч человек, уточняли в Минобороны РФ.

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена об успехах Киева на фронте свидетельствуют о желании Вашингтона откреститься от военной поддержки украинского наступления. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Ранее Блинкен заявил, что Украина якобы отбила 50% территорий. «Блинкен заявил, что Украина отбила более 50% территорий и что вполне себе успешно идет контрнаступление, так называемое. <…> Соединенные Штаты уже поняли, что финансировать Украину — это все равно, что вкладывать деньги в черную дыру», — сказал Ян Гагин в беседе с РИА Новости. По его мнению, Вашингтон таким образом мог дать понять, что не собирается дальше финансировать провальное контрнаступление Украины. Для этого США достаточно заявить, что Киев выполнил все поставленные задачи. Журналисты из американского телеканала CNN отмечали, что у Киева все меньше времени для завершения наступления. При этом сам украинский президент Владимир Зеленский признал успехи российской армии, которая успешно отражает контрнаступление. Киев проводит наступление на протяжении трех месяцев. За это время украинские солдаты потеряли 66 тысяч человек, уточняли в Минобороны РФ.