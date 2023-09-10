В МО раскрыли, сколько человек пыталось высадиться в Крыму на катерах США

Минобороны: в акватории Черного моря было уничтожено до 36 военных ВСУ
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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Морская авиация уничтожила катера ВСУ, сообщает Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили до 36 военнослужащих для высадки в Крыму с Черного моря. Российские силы смогли уничтожить катера противника с экипажами. Об этом сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что украинские войска использовали водные судна американского производства.

«В акватории Черного моря <…> уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36 человек», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. Катера были уничтожены ночью морской авиацией.

Ранее стало известно, что украинские войска пытались высадиться в Крыму. В Минобороны добавили, что инцидент произошел неподалеку от острова Змеиного, передает RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили до 36 военнослужащих для высадки в Крыму с Черного моря. Российские силы смогли уничтожить катера противника с экипажами. Об этом сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что украинские войска использовали водные судна американского производства. «В акватории Черного моря <…> уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36 человек», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. Катера были уничтожены ночью морской авиацией. Ранее стало известно, что украинские войска пытались высадиться в Крыму. В Минобороны добавили, что инцидент произошел неподалеку от острова Змеиного, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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