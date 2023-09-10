В МО раскрыли, сколько человек пыталось высадиться в Крыму на катерах США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовили до 36 военнослужащих для высадки в Крыму с Черного моря. Российские силы смогли уничтожить катера противника с экипажами. Об этом сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что украинские войска использовали водные судна американского производства.
«В акватории Черного моря <…> уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36 человек», — сообщает военное ведомство в своем
Ранее стало известно, что украинские войска пытались высадиться в Крыму. В Минобороны добавили, что инцидент произошел неподалеку от острова Змеиного, передает RT.
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