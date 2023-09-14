Политик Лейк: Зеленский использует беженцев в качестве «террористических ячеек»

Политик Лейк обвинил Зеленского в корыстном использовании украинских беженцев

Кари Лейк заявила, что Владимир Зеленский угрожает Западу беженцами Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский угрожает Западу беженцами, используя их как «террористические ячейки». Об этом заявила экс-кандидат в губернаторы штата Аризона, американский политик Кари Лейк.

«Предполагает ли Владимир Зеленский, что беженцы из Украины в других странах могут стать террористическими ячейками, если мы прекратим финансировать конфликт Джо Байдена против России? Это звучит как угроза, но как еще мы должны это интерпретировать?» — возмутилась Лейк в публикации в соцсети Twitter.

Ранее Зеленский предупреждал, что резкое сокращение помощи Запада может вызывать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе. По его словам, невозможно предугадать, как отреагируют миллионы украинцев на то, что их страну перестанут финансировать и бросят.