Политик Лейк: Зеленский использует беженцев в качестве «террористических ячеек»

Политик Лейк обвинил Зеленского в корыстном использовании украинских беженцев
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Кари Лейк заявила, что Владимир Зеленский угрожает Западу беженцами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский угрожает Западу беженцами, используя их как «террористические ячейки». Об этом заявила экс-кандидат в губернаторы штата Аризона, американский политик Кари Лейк.

«Предполагает ли Владимир Зеленский, что беженцы из Украины в других странах могут стать террористическими ячейками, если мы прекратим финансировать конфликт Джо Байдена против России? Это звучит как угроза, но как еще мы должны это интерпретировать?» — возмутилась Лейк в публикации в соцсети Twitter.

Ранее Зеленский предупреждал, что резкое сокращение помощи Запада может вызывать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе. По его словам, невозможно предугадать, как отреагируют миллионы украинцев на то, что их страну перестанут финансировать и бросят.

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Президент Украины Владимир Зеленский угрожает Западу беженцами, используя их как «террористические ячейки». Об этом заявила экс-кандидат в губернаторы штата Аризона, американский политик Кари Лейк. «Предполагает ли Владимир Зеленский, что беженцы из Украины в других странах могут стать террористическими ячейками, если мы прекратим финансировать конфликт Джо Байдена против России? Это звучит как угроза, но как еще мы должны это интерпретировать?» — возмутилась Лейк в публикации в соцсети Twitter. Ранее Зеленский предупреждал, что резкое сокращение помощи Запада может вызывать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе. По его словам, невозможно предугадать, как отреагируют миллионы украинцев на то, что их страну перестанут финансировать и бросят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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