Экс-депутат Рады: Блинкен поставил Зеленскому задачу напасть на Крым до весны

Кива: Зеленскому дали задачу решить вопрос с Крымом до президентских выборов

17 сентября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Весной на Украине пройдут президентские выборы Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госсекретарь США Энтони Блинкен поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому задачу напасть на Крым до весны, а после начать готовиться к предвыборной кампании. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. «Блинкен поставил Зеленскому четкую задачу — создать провокации, теракты и нападения на Крым. Вторым этапом он просит начать подготовку к парламентским и президентским выборам», — сообщил Кива в telegram-канале. По его словам, атаковать полуостров ВСУ, по приказу Зеленского, должны до президентских выборов на Украине, которые планируются весной 2024 года. Последний раз Блинкен приезжал на Украину 7 сентября. Тогда он провел встречу с Зеленским, пишет «Царьград». В конце августа украинский лидер допустил проведение выборов в условиях спецоперации, передает «Национальная служба новостей». Зеленский добавил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок за счет США. Накануне Минобороны России сообщило, что над территорией Крыма пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Власти РФ не раз заявляли, что полуостров надежно защищен от возможных нападений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому задачу напасть на Крым до весны, а после начать готовиться к предвыборной кампании. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. «Блинкен поставил Зеленскому четкую задачу — создать провокации, теракты и нападения на Крым. Вторым этапом он просит начать подготовку к парламентским и президентским выборам», — сообщил Кива в telegram-канале. По его словам, атаковать полуостров ВСУ, по приказу Зеленского, должны до президентских выборов на Украине, которые планируются весной 2024 года. Последний раз Блинкен приезжал на Украину 7 сентября. Тогда он провел встречу с Зеленским, пишет «Царьград». В конце августа украинский лидер допустил проведение выборов в условиях спецоперации, передает «Национальная служба новостей». Зеленский добавил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок за счет США. Накануне Минобороны России сообщило, что над территорией Крыма пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Власти РФ не раз заявляли, что полуостров надежно защищен от возможных нападений.