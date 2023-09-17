ВСУ запустили беспилотник по пятому региону России за сутки

Украинский БПЛА перехватили с помощью средств радиоэлектронной борьбы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские системы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. До этого ВСУ пытались атаковать Москву, Крым, а также Тульскую и Орловскую области.
«Около 9:40 по мск над территорией Воронежской области перехвачен украинский беспилотник», — сообщили в оборонном ведомстве. Заявление было сделано в ходе брифинга министерства.
Глава региона Александр Гусев в своем telegram-канале заявил, что БПЛА был подавлен средствами РЭБ. В результате перехвата беспилотника никто не пострадал.
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