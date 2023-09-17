ВСУ запустили беспилотник по пятому региону России за сутки

ВСУ пытались атаковать Воронежскую область
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НАТО. Москва. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Украинский БПЛА перехватили с помощью средств радиоэлектронной борьбы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. До этого ВСУ пытались атаковать Москву, Крым, а также Тульскую и Орловскую области.

«Около 9:40 по мск над территорией Воронежской области перехвачен украинский беспилотник», — сообщили в оборонном ведомстве. Заявление было сделано в ходе брифинга министерства.

Глава региона Александр Гусев в своем telegram-канале заявил, что БПЛА был подавлен средствами РЭБ. В результате перехвата беспилотника никто не пострадал.

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Российские системы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник над Воронежской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. До этого ВСУ пытались атаковать Москву, Крым, а также Тульскую и Орловскую области. «Около 9:40 по мск над территорией Воронежской области перехвачен украинский беспилотник», — сообщили в оборонном ведомстве. Заявление было сделано в ходе брифинга министерства. Глава региона Александр Гусев в своем telegram-канале заявил, что БПЛА был подавлен средствами РЭБ. В результате перехвата беспилотника никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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