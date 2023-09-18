В Венгрии возмутились переговорам фон дер Ляйен с Зеленским за спиной у ЕС

19 сентября 2023 в 02:06 Размер текста - 17 +

В Венгрии считают, что ЕС защищает интересы «совершенно посторонней страны для них» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Венгрии возмущены, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед принятием решения по импорту зерна с Украины консультировался с президентом Владимиром Зеленским, а не с лидерами стран Евросоюза (ЕС). Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. «Решение Брюсселя не продлевать запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять стран ЕС, граничащих с Украиной, является возмутительным, неприемлемым и непрозрачным. Решение <…> является серьезной проблемой, однако тот факт, что председатель этого органа Урсула фон дер Ляйен проконсультировалась на эту тему не с лидерами стран ЕС, а с президентом Украины Владимиром Зеленским, поднимает определенные политические вопросы», — прокомментировал Иштван Надь решение ЕС не продлевать после 15 сентября эмбарго на поставку зерна с Украины. Слова министра цитирует ТАСС. Как отметил Надь, лидеры ЕС, которые избираются странами-членами, должны их поддерживать. Но вместо этого, защищают интересы «совершенно посторонней третьей страны для них». Он считает, что Еврокомиссии стоит восстановить действовавший до 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины. Ранее Киев хотел подать в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа снять запрет на ввоз украинского зерна. Среди других санкций Украина также грозила ввести ответный запрет на ввоз фруктов и овощей из Польши, заявил торговый представитель Тарас Качка. Представитель Белого дома США Джон Кирби на брифинге в Нью-Йорке заявил, что Америка не станет оказывать давление на европейские страны из-за их решения отказаться от импорта украинского зерна. Америка хочет, чтобы украинское зерно поступало на мировой рынок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Венгрии возмущены, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед принятием решения по импорту зерна с Украины консультировался с президентом Владимиром Зеленским, а не с лидерами стран Евросоюза (ЕС). Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. «Решение Брюсселя не продлевать запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять стран ЕС, граничащих с Украиной, является возмутительным, неприемлемым и непрозрачным. Решение <…> является серьезной проблемой, однако тот факт, что председатель этого органа Урсула фон дер Ляйен проконсультировалась на эту тему не с лидерами стран ЕС, а с президентом Украины Владимиром Зеленским, поднимает определенные политические вопросы», — прокомментировал Иштван Надь решение ЕС не продлевать после 15 сентября эмбарго на поставку зерна с Украины. Слова министра цитирует ТАСС. Как отметил Надь, лидеры ЕС, которые избираются странами-членами, должны их поддерживать. Но вместо этого, защищают интересы «совершенно посторонней третьей страны для них». Он считает, что Еврокомиссии стоит восстановить действовавший до 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины. Ранее Киев хотел подать в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа снять запрет на ввоз украинского зерна. Среди других санкций Украина также грозила ввести ответный запрет на ввоз фруктов и овощей из Польши, заявил торговый представитель Тарас Качка. Представитель Белого дома США Джон Кирби на брифинге в Нью-Йорке заявил, что Америка не станет оказывать давление на европейские страны из-за их решения отказаться от импорта украинского зерна. Америка хочет, чтобы украинское зерно поступало на мировой рынок.