Кирби раскрыл позицию США по запрету на ввоз зерна в ЕС с Украины

Америка не станет оказывать давление на европейские страны из-за их решения отказаться от импорта украинского зерна. Об этом заявил представитель Белого дома США Джон Кирби на брифинге в Нью-Йорке.
«Да, мы в курсе обеспокоенности ряда наших европейских партнеров насчет импорта украинского зерна. Это во-первых. Во-вторых, это суверенные решения… Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений, которые они принимают, руководствуясь, как они считают, лучшими интересами своих жителей?» — цитируют Кирби РИА Новости.
Кирби отметил, что Америка хочет, чтобы украинское зерно поступало на мировой рынок. Он вновь призвал возобновить зерновую сделку, которая с разрешения России позволяла экспорт через порты Черного моря.
Ранее Еврокомиссия приняла решение о прекращении действия эмбарго на поставки украинского зерна. Однако Польша, Венгрия и Словакия отказались снять запрет. В связи с чем власти Киева направили иски во Всемирную торговую организацию против этих стран.
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