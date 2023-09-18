Кирби раскрыл позицию США по запрету на ввоз зерна в ЕС с Украины

Кирби согласился с решениями ЕС по ввозу зерна с Украины

19 сентября 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

США хотят видеть украинское зерно на мировом рынке, — сказал Кирби Фото: Official White House / Cameron Smith Америка не станет оказывать давление на европейские страны из-за их решения отказаться от импорта украинского зерна. Об этом заявил представитель Белого дома США Джон Кирби на брифинге в Нью-Йорке. «Да, мы в курсе обеспокоенности ряда наших европейских партнеров насчет импорта украинского зерна. Это во-первых. Во-вторых, это суверенные решения… Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений, которые они принимают, руководствуясь, как они считают, лучшими интересами своих жителей?» — цитируют Кирби РИА Новости. Кирби отметил, что Америка хочет, чтобы украинское зерно поступало на мировой рынок. Он вновь призвал возобновить зерновую сделку, которая с разрешения России позволяла экспорт через порты Черного моря. Ранее Еврокомиссия приняла решение о прекращении действия эмбарго на поставки украинского зерна. Однако Польша, Венгрия и Словакия отказались снять запрет. В связи с чем власти Киева направили иски во Всемирную торговую организацию против этих стран.

Америка не станет оказывать давление на европейские страны из-за их решения отказаться от импорта украинского зерна. Об этом заявил представитель Белого дома США Джон Кирби на брифинге в Нью-Йорке. «Да, мы в курсе обеспокоенности ряда наших европейских партнеров насчет импорта украинского зерна. Это во-первых. Во-вторых, это суверенные решения… Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений, которые они принимают, руководствуясь, как они считают, лучшими интересами своих жителей?» — цитируют Кирби РИА Новости. Кирби отметил, что Америка хочет, чтобы украинское зерно поступало на мировой рынок. Он вновь призвал возобновить зерновую сделку, которая с разрешения России позволяла экспорт через порты Черного моря. Ранее Еврокомиссия приняла решение о прекращении действия эмбарго на поставки украинского зерна. Однако Польша, Венгрия и Словакия отказались снять запрет. В связи с чем власти Киева направили иски во Всемирную торговую организацию против этих стран.