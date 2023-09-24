Yle показала архивные видео «секретной» поездки Путина в Финляндию. Видео

24 сентября 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Видео с Владимиром Путиным были сняты на острове Торсе в Финляндии Фото: Владимир Андреев © URA.RU В сети опубликовали эксклюзивные кадры поездки президента РФ Владимира Путина в Финляндию в начале 1990-х годов. Видео с поездки в западную страну выставило финское издание Yle. «В этом видео показаны отрывки двух матчей по пинг-понгу. Анатолий Собчак, известный как мэр Санкт-Петербурга, играет роль партнера Путина, а его соперниками по тренировкам являются два телохранителя», — говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что видео было снято на острове Торсе на вилле компании Thomesto Group, у которой в то время был бизнес в РФ. На кадрах президент РФ был в белой майке и голубых спортивных штанах Adidas. В ходе игры в пинг-понг Анатолий Собчак снял с себя футболку и продолжал играть с голым торсом, а Путин, наоборот, надел на себя куртку из спортивного комплекта. Политики на видео смеются и шутят. Издание также опубликовало видео, где Владимир Путин и Анатолий Собчак рыбачат с другими мужчинами. Они плыли на лодке, и приблизившись к берегу, показывают свой улов. Лодку вел работавший на руководящих должностях в Thomesto Пентти Лауконтаус. По словам очевидца, там же находилась бывшая супруга президента РФ Людмила Путина. Также было выставлено видео с застолья, на котором присутствовали Владимир Путин и Анатолий Собчак. Оператор, который снимал происходящее, шутил, что продаст эти снимки в программу «600 секунд», чтобы жители РФ видели, как питается мэр Санкт-Петербурга на Западе. У тарелки Путина стоял бокал вина и бутылка пива. Ранее журналист и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что ее отец — Анатолий Собчак — очень уважал Владимира Путина, а Путин, в свою очередь, спасал его. В частности, вывез за границу, рискуя карьерой, когда Собчака пытались «затравить». Владимир Путин на застолье в Финляндии Фото: финское издание yle, https://yle.fi/a/74-20051022 владимир путин рыбачит в финляндии Фото: финское издание yle, https://yle.fi/a/74-20051022 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В сети опубликовали эксклюзивные кадры поездки президента РФ Владимира Путина в Финляндию в начале 1990-х годов. Видео с поездки в западную страну выставило финское издание Yle. «В этом видео показаны отрывки двух матчей по пинг-понгу. Анатолий Собчак, известный как мэр Санкт-Петербурга, играет роль партнера Путина, а его соперниками по тренировкам являются два телохранителя», — говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что видео было снято на острове Торсе на вилле компании Thomesto Group, у которой в то время был бизнес в РФ. На кадрах президент РФ был в белой майке и голубых спортивных штанах Adidas. В ходе игры в пинг-понг Анатолий Собчак снял с себя футболку и продолжал играть с голым торсом, а Путин, наоборот, надел на себя куртку из спортивного комплекта. Политики на видео смеются и шутят. Издание также опубликовало видео, где Владимир Путин и Анатолий Собчак рыбачат с другими мужчинами. Они плыли на лодке, и приблизившись к берегу, показывают свой улов. Лодку вел работавший на руководящих должностях в Thomesto Пентти Лауконтаус. По словам очевидца, там же находилась бывшая супруга президента РФ Людмила Путина. Также было выставлено видео с застолья, на котором присутствовали Владимир Путин и Анатолий Собчак. Оператор, который снимал происходящее, шутил, что продаст эти снимки в программу «600 секунд», чтобы жители РФ видели, как питается мэр Санкт-Петербурга на Западе. У тарелки Путина стоял бокал вина и бутылка пива. Ранее журналист и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что ее отец — Анатолий Собчак — очень уважал Владимира Путина, а Путин, в свою очередь, спасал его. В частности, вывез за границу, рискуя карьерой, когда Собчака пытались «затравить».