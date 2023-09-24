Yle показала архивные видео «секретной» поездки Путина в Финляндию. Видео

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Видео с Владимиром Путиным были сняты на острове Торсе в Финляндии Фото:

В сети опубликовали эксклюзивные кадры поездки президента РФ Владимира Путина в Финляндию в начале 1990-х годов. Видео с поездки в западную страну выставило финское издание Yle.

«В этом видео показаны отрывки двух матчей по пинг-понгу. Анатолий Собчак, известный как мэр Санкт-Петербурга, играет роль партнера Путина, а его соперниками по тренировкам являются два телохранителя», — говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что видео было снято на острове Торсе на вилле компании Thomesto Group, у которой в то время был бизнес в РФ.

На кадрах президент РФ был в белой майке и голубых спортивных штанах Adidas. В ходе игры в пинг-понг Анатолий Собчак снял с себя футболку и продолжал играть с голым торсом, а Путин, наоборот, надел на себя куртку из спортивного комплекта. Политики на видео смеются и шутят.

Издание также опубликовало видео, где Владимир Путин и Анатолий Собчак рыбачат с другими мужчинами. Они плыли на лодке, и приблизившись к берегу, показывают свой улов. Лодку вел работавший на руководящих должностях в Thomesto Пентти Лауконтаус. По словам очевидца, там же находилась бывшая супруга президента РФ Людмила Путина.

Также было выставлено видео с застолья, на котором присутствовали Владимир Путин и Анатолий Собчак. Оператор, который снимал происходящее, шутил, что продаст эти снимки в программу «600 секунд», чтобы жители РФ видели, как питается мэр Санкт-Петербурга на Западе. У тарелки Путина стоял бокал вина и бутылка пива.

Ранее журналист и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что ее отец — Анатолий Собчак — очень уважал Владимира Путина, а Путин, в свою очередь, спасал его. В частности, вывез за границу, рискуя карьерой, когда Собчака пытались «затравить».

Владимир Путин на застолье в Финляндии
Владимир Путин на застолье в Финляндии
Фото:
владимир путин рыбачит в финляндии
владимир путин рыбачит в финляндии
Фото:
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В сети опубликовали эксклюзивные кадры поездки президента РФ Владимира Путина в Финляндию в начале 1990-х годов. Видео с поездки в западную страну выставило финское издание Yle. «В этом видео показаны отрывки двух матчей по пинг-понгу. Анатолий Собчак, известный как мэр Санкт-Петербурга, играет роль партнера Путина, а его соперниками по тренировкам являются два телохранителя», — говорится в сообщении. Авторы статьи отметили, что видео было снято на острове Торсе на вилле компании Thomesto Group, у которой в то время был бизнес в РФ. На кадрах президент РФ был в белой майке и голубых спортивных штанах Adidas. В ходе игры в пинг-понг Анатолий Собчак снял с себя футболку и продолжал играть с голым торсом, а Путин, наоборот, надел на себя куртку из спортивного комплекта. Политики на видео смеются и шутят. Издание также опубликовало видео, где Владимир Путин и Анатолий Собчак рыбачат с другими мужчинами. Они плыли на лодке, и приблизившись к берегу, показывают свой улов. Лодку вел работавший на руководящих должностях в Thomesto Пентти Лауконтаус. По словам очевидца, там же находилась бывшая супруга президента РФ Людмила Путина. Также было выставлено видео с застолья, на котором присутствовали Владимир Путин и Анатолий Собчак. Оператор, который снимал происходящее, шутил, что продаст эти снимки в программу «600 секунд», чтобы жители РФ видели, как питается мэр Санкт-Петербурга на Западе. У тарелки Путина стоял бокал вина и бутылка пива. Ранее журналист и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что ее отец — Анатолий Собчак — очень уважал Владимира Путина, а Путин, в свою очередь, спасал его. В частности, вывез за границу, рискуя карьерой, когда Собчака пытались «затравить».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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