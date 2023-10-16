Правительство ЯНАО закупает в Тюмени квартиры для сирот на 38 млн рублей

16 октября 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

В Тюмени закупают квартиры для ямальских сирот Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство ЯНАО планирует купить десять квартир в Тюмени для ямальских сирот. Стоимость контракта — 38,1 миллиона рублей. Об этом сообщается в данных аукциона на портале госзакупок. «Приобретение десяти квартир в Тюмени в государственную собственность ЯНАО. Все это пройдет в рамках реализации мероприятия по приобретению жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа», — сообщается в документах на портале. Цена контракта составляет 38,1 миллиона рублей. Аукцион был объявлен 16 октября, и подрядчика еще не определили. Найти исполнителя должны будут до 24 октября. В том году департамент строительства и жилищной политики регина уже закупал квартиры в Тюмени для детей-сирот. На сайте было указано, что власти выделили около 160 миллионов на приобретение жилья. На эти деньги планировали купить 42 однокомнатные квартиры в Восточном административном округе города.

Правительство ЯНАО планирует купить десять квартир в Тюмени для ямальских сирот. Стоимость контракта — 38,1 миллиона рублей. Об этом сообщается в данных аукциона на портале госзакупок. «Приобретение десяти квартир в Тюмени в государственную собственность ЯНАО. Все это пройдет в рамках реализации мероприятия по приобретению жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа», — сообщается в документах на портале. Цена контракта составляет 38,1 миллиона рублей. Аукцион был объявлен 16 октября, и подрядчика еще не определили. Найти исполнителя должны будут до 24 октября. В том году департамент строительства и жилищной политики регина уже закупал квартиры в Тюмени для детей-сирот. На сайте было указано, что власти выделили около 160 миллионов на приобретение жилья. На эти деньги планировали купить 42 однокомнатные квартиры в Восточном административном округе города.