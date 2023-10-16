16 октября 2023

Правительство ЯНАО закупает в Тюмени квартиры для сирот на 38 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени закупают квартиры для ямальских сирот Фото:

Правительство ЯНАО планирует купить десять квартир в Тюмени для ямальских сирот. Стоимость контракта — 38,1 миллиона рублей. Об этом сообщается в данных аукциона на портале госзакупок.

«Приобретение десяти квартир в Тюмени в государственную собственность ЯНАО. Все это пройдет в рамках реализации мероприятия по приобретению жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа», — сообщается в документах на портале. Цена контракта составляет 38,1 миллиона рублей.

Аукцион был объявлен 16 октября, и подрядчика еще не определили. Найти исполнителя должны будут до 24 октября.

В том году департамент строительства и жилищной политики регина уже закупал квартиры в Тюмени для детей-сирот. На сайте было указано, что власти выделили около 160 миллионов на приобретение жилья. На эти деньги планировали купить 42 однокомнатные квартиры в Восточном административном округе города.

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Правительство ЯНАО планирует купить десять квартир в Тюмени для ямальских сирот. Стоимость контракта — 38,1 миллиона рублей. Об этом сообщается в данных аукциона на портале госзакупок. «Приобретение десяти квартир в Тюмени в государственную собственность ЯНАО. Все это пройдет в рамках реализации мероприятия по приобретению жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа», — сообщается в документах на портале. Цена контракта составляет 38,1 миллиона рублей. Аукцион был объявлен 16 октября, и подрядчика еще не определили. Найти исполнителя должны будут до 24 октября. В том году департамент строительства и жилищной политики регина уже закупал квартиры в Тюмени для детей-сирот. На сайте было указано, что власти выделили около 160 миллионов на приобретение жилья. На эти деньги планировали купить 42 однокомнатные квартиры в Восточном административном округе города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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