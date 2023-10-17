США обозначили условие, при котором вступят в войну с Палестиной

Axios: США вступят в войну с Палестиной, если «Хезболла» откроет второй фронт

18 октября 2023 в 00:14 Размер текста - 17 +

США вступят в войну, если «Хезболла» откроет «второй фронт» Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США обозначили, что готовы применить военную силу, если ливанское движение «Хезболла» откроет «второй фронт» против Израиля. Об этом написал израильский журналист Барак Равид. «Белый дом обсуждает возможность использования военной силы. Это произойдет в том случае, если „Хезболла“ вступит в войну в секторе Газа и атакует Израиль», — написал Равид в статье для портала Axios , ссылаясь на трех американских чиновников и официальное лицо в Израиле. Ранее подполковник, представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Израиль не нуждается в помощи от военных США, чтобы противостоять сектору Газа. По его словам, Иерусалим будет защищаться сам. При этом Конрикус отметил, что Израиль и США работают в «превентивном режиме».

США обозначили, что готовы применить военную силу, если ливанское движение «Хезболла» откроет «второй фронт» против Израиля. Об этом написал израильский журналист Барак Равид. «Белый дом обсуждает возможность использования военной силы. Это произойдет в том случае, если „Хезболла“ вступит в войну в секторе Газа и атакует Израиль», — написал Равид в статье для портала Axios, ссылаясь на трех американских чиновников и официальное лицо в Израиле. Ранее подполковник, представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Израиль не нуждается в помощи от военных США, чтобы противостоять сектору Газа. По его словам, Иерусалим будет защищаться сам. При этом Конрикус отметил, что Израиль и США работают в «превентивном режиме».