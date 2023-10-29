Травматолог рассказал, как не поскальзываться на льду

Травматолог Алексутов напомнил о правильной обуви в гололед
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Если человек поскользнулся, важно не падать на руки, рассказал травматолог Фото:

Чтобы не поскальзываться на льду, нужно выбирать правильную обувь. Об этом предупредил травматолог-ортопед Сергей Алексутов.

«Избежать падений поможет, в частности, правильная обувь», — сказал Алексутов в интервью радио Sputnik. Он также предупредил, если человек поскользнулся, важно не падать на руки, поскольку будет перелом лучевой кости. По словам врача, руки должны быть согнутыми, либо нужно падать на туловище, чтобы правильно распределить нагрузку по всему телу.

Ранее травматолог-ортопед Центра косметологии и пластической хирургии С. В. Нудельмана, доктор медицинских наук Игорь Обухов рассказал, что переломы лучевых костей рук крайне опасны тем, что после заживления могут вызвать осложнения в нервной ткани и сухожилиях. По его словам, смещение осколков кости вызывает острые боли и ведет к постепенному разрушению лучезапястного сустава.

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Чтобы не поскальзываться на льду, нужно выбирать правильную обувь. Об этом предупредил травматолог-ортопед Сергей Алексутов. «Избежать падений поможет, в частности, правильная обувь», — сказал Алексутов в интервью радио Sputnik. Он также предупредил, если человек поскользнулся, важно не падать на руки, поскольку будет перелом лучевой кости. По словам врача, руки должны быть согнутыми, либо нужно падать на туловище, чтобы правильно распределить нагрузку по всему телу. Ранее травматолог-ортопед Центра косметологии и пластической хирургии С. В. Нудельмана, доктор медицинских наук Игорь Обухов рассказал, что переломы лучевых костей рук крайне опасны тем, что после заживления могут вызвать осложнения в нервной ткани и сухожилиях. По его словам, смещение осколков кости вызывает острые боли и ведет к постепенному разрушению лучезапястного сустава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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