Дагестанцы из зоны СВО обратились к зачинщикам беспорядков с предложением. Видео

Дагестанцы из зоны СВО призвали протестующих приехать на фронт
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики, военный
Участники СВО призвали своих соотечественников из Дагестана, устроивших протест, помочь им на Украине Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

Участники спецоперации на Украине из Дагестана призвали граждан республики, организовавших митинг в Махачкале в ночь на 29 октября, приехать на фронт. Они также попросили их больше не проводить беспорядки у себя на родине и не поддаваться провокациям.

«Не надо портить наши города. Лучше приезжайте к нам, и мы с вами будем плечом к плечу уничтожать фашистскую нечисть», — обратился к протестующим российский солдат из республики. Соответствующее видеообращение опубликовал telegram-канал Readovka. Другой военнослужащий подчеркнул, что негативные действия со стороны митингующих могут сказаться на проведении СВО в целом. Бойцы, находящиеся сейчас на фронте, попросили сограждан не вестись на политические провокации.

В Махачкале начались протесты из-за приезда израильских беженцев 29 октября. В аэропорту собрались сотни жителей Дагестана. В связи с инцидентом президент РФ Владимир Путин провел экстренное заседание. В произошедшем он обвинил украинские и западные спецслужбы. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что митингующие могут поехать в зону спецоперации на Украине, чтобы смыть свой позор кровью.

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Участники спецоперации на Украине из Дагестана призвали граждан республики, организовавших митинг в Махачкале в ночь на 29 октября, приехать на фронт. Они также попросили их больше не проводить беспорядки у себя на родине и не поддаваться провокациям. «Не надо портить наши города. Лучше приезжайте к нам, и мы с вами будем плечом к плечу уничтожать фашистскую нечисть», — обратился к протестующим российский солдат из республики. Соответствующее видеообращение опубликовал telegram-канал Readovka. Другой военнослужащий подчеркнул, что негативные действия со стороны митингующих могут сказаться на проведении СВО в целом. Бойцы, находящиеся сейчас на фронте, попросили сограждан не вестись на политические провокации. В Махачкале начались протесты из-за приезда израильских беженцев 29 октября. В аэропорту собрались сотни жителей Дагестана. В связи с инцидентом президент РФ Владимир Путин провел экстренное заседание. В произошедшем он обвинил украинские и западные спецслужбы. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что митингующие могут поехать в зону спецоперации на Украине, чтобы смыть свой позор кровью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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