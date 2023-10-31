Дагестанцы из зоны СВО обратились к зачинщикам беспорядков с предложением. Видео

Дагестанцы из зоны СВО призвали протестующих приехать на фронт

31 октября 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Участники СВО призвали своих соотечественников из Дагестана, устроивших протест, помочь им на Украине Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Участники спецоперации на Украине из Дагестана призвали граждан республики, организовавших митинг в Махачкале в ночь на 29 октября, приехать на фронт. Они также попросили их больше не проводить беспорядки у себя на родине и не поддаваться провокациям. «Не надо портить наши города. Лучше приезжайте к нам, и мы с вами будем плечом к плечу уничтожать фашистскую нечисть», — обратился к протестующим российский солдат из республики. Соответствующее видеообращение опубликовал telegram-канал Readovka. Другой военнослужащий подчеркнул, что негативные действия со стороны митингующих могут сказаться на проведении СВО в целом. Бойцы, находящиеся сейчас на фронте, попросили сограждан не вестись на политические провокации. В Махачкале начались протесты из-за приезда израильских беженцев 29 октября. В аэропорту собрались сотни жителей Дагестана. В связи с инцидентом президент РФ Владимир Путин провел экстренное заседание. В произошедшем он обвинил украинские и западные спецслужбы. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что митингующие могут поехать в зону спецоперации на Украине, чтобы смыть свой позор кровью.

Участники спецоперации на Украине из Дагестана призвали граждан республики, организовавших митинг в Махачкале в ночь на 29 октября, приехать на фронт. Они также попросили их больше не проводить беспорядки у себя на родине и не поддаваться провокациям. «Не надо портить наши города. Лучше приезжайте к нам, и мы с вами будем плечом к плечу уничтожать фашистскую нечисть», — обратился к протестующим российский солдат из республики. Соответствующее видеообращение опубликовал telegram-канал Readovka. Другой военнослужащий подчеркнул, что негативные действия со стороны митингующих могут сказаться на проведении СВО в целом. Бойцы, находящиеся сейчас на фронте, попросили сограждан не вестись на политические провокации. В Махачкале начались протесты из-за приезда израильских беженцев 29 октября. В аэропорту собрались сотни жителей Дагестана. В связи с инцидентом президент РФ Владимир Путин провел экстренное заседание. В произошедшем он обвинил украинские и западные спецслужбы. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что митингующие могут поехать в зону спецоперации на Украине, чтобы смыть свой позор кровью.