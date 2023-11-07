Челябинские силовики отправились в Екатеринбург и Тюмень для задержания мигранта, убившего человека. Видео

Челябинские полицейские объехали половину УрФО, чтобы задержать мигранта

07 ноября 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Челябинская полиция работала в других регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские полицейские объехали половину УрФО, чтобы задержать мигранта, обвиняемого в убийстве 21-летней давности. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, сначала они поехали в Екатеринбург, а потом и в Тюмень. «Полицейские приступили к установлению местонахождения подозреваемого. В ходе проверки одной из квартир в Екатеринбурге, в которой, по предварительным данным, незаконно были поставлены на учет иностранные граждане, оказался зарегистрирован подозреваемый в убийстве. Сам он в тот момент находился в Тюмени, где был задержан челябинскими полицейскими и доставлен в органы следственного комитета для предъявления обвинения в убийстве», — сообщили URA.RU в пресс-луже ГУ МВД по региону. В ведомстве рассказали обстоятельства, при которых было совершено убийство. Так в один из февральских дней 2002 года обвиняемый напал на челябинца в его же доме. Он нанес ему несколько ударов стеклянной бутылкой по голове и горлу. После чего украл из дома потерпевшего аппаратуру и ценные вещи. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что в настоящее время мигрант находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следователями продолжается работа по сбору и закреплению доказательной базы.

Челябинские полицейские объехали половину УрФО, чтобы задержать мигранта, обвиняемого в убийстве 21-летней давности. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, сначала они поехали в Екатеринбург, а потом и в Тюмень. «Полицейские приступили к установлению местонахождения подозреваемого. В ходе проверки одной из квартир в Екатеринбурге, в которой, по предварительным данным, незаконно были поставлены на учет иностранные граждане, оказался зарегистрирован подозреваемый в убийстве. Сам он в тот момент находился в Тюмени, где был задержан челябинскими полицейскими и доставлен в органы следственного комитета для предъявления обвинения в убийстве», — сообщили URA.RU в пресс-луже ГУ МВД по региону. В ведомстве рассказали обстоятельства, при которых было совершено убийство. Так в один из февральских дней 2002 года обвиняемый напал на челябинца в его же доме. Он нанес ему несколько ударов стеклянной бутылкой по голове и горлу. После чего украл из дома потерпевшего аппаратуру и ценные вещи. В пресс-службе СКР по региону сообщили, что в настоящее время мигрант находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следователями продолжается работа по сбору и закреплению доказательной базы.