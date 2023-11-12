Выступление Греты Тунберг прервали из-за ее пропалестинской позиции

13 ноября 2023 в 01:42 Размер текста - 17 +

На оккупированной земле нет «климатической» справедливости, заявила Грета Тунберг Фото: официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Амстердаме у шведской эко-активистки Греты Тунберг отобрали микрофон во время ее выступления из-за пропалестинской позиции. Об этом пишет Aussiedlerbote. «Во время выступления Тунберг была в черно-белом палестинском шарфе, после речи про защиту климата эко-активистка пригласила на сцену палестинку, которая обвинила Израиль в геноциде. Один недовольный мужчина выскочил на сцену и попытался отобрать у нее микрофон», — пишет издание. Отобравший микрофон заявил, что пришел на климатический митинг и не намерен слушать про политику. Тунберг прокричала ему, что на оккупированной земле нет «климатической» справедливости. Ранее в правительстве Израиля решили исключить имя шведской экоактивистки Греты Тунберг из школьной программы. Позиция эко-активистки лишает ее права подавать пример с точки зрения моральных и образовательных ценностей, считают в ведомстве. Тунберг больше не может служить образцом для подражания и воспитания израильских учащихся, уверены в правительстве Израиля.

В Амстердаме у шведской эко-активистки Греты Тунберг отобрали микрофон во время ее выступления из-за пропалестинской позиции. Об этом пишет Aussiedlerbote. «Во время выступления Тунберг была в черно-белом палестинском шарфе, после речи про защиту климата эко-активистка пригласила на сцену палестинку, которая обвинила Израиль в геноциде. Один недовольный мужчина выскочил на сцену и попытался отобрать у нее микрофон», — пишет издание. Отобравший микрофон заявил, что пришел на климатический митинг и не намерен слушать про политику. Тунберг прокричала ему, что на оккупированной земле нет «климатической» справедливости. Ранее в правительстве Израиля решили исключить имя шведской экоактивистки Греты Тунберг из школьной программы. Позиция эко-активистки лишает ее права подавать пример с точки зрения моральных и образовательных ценностей, считают в ведомстве. Тунберг больше не может служить образцом для подражания и воспитания израильских учащихся, уверены в правительстве Израиля.