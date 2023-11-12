12 ноября 2023

Выступление Греты Тунберг прервали из-за ее пропалестинской позиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Тунберг Грета, тунберг грета
На оккупированной земле нет «климатической» справедливости, заявила Грета Тунберг Фото:
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В Амстердаме у шведской эко-активистки Греты Тунберг отобрали микрофон во время ее выступления из-за пропалестинской позиции. Об этом пишет Aussiedlerbote.

«Во время выступления Тунберг была в черно-белом палестинском шарфе, после речи про защиту климата эко-активистка пригласила на сцену палестинку, которая обвинила Израиль в геноциде. Один недовольный мужчина выскочил на сцену и попытался отобрать у нее микрофон», — пишет издание.

Отобравший микрофон заявил, что пришел на климатический митинг и не намерен слушать про политику. Тунберг прокричала ему, что на оккупированной земле нет «климатической» справедливости.

Ранее в правительстве Израиля решили исключить имя шведской экоактивистки Греты Тунберг из школьной программы. Позиция эко-активистки лишает ее права подавать пример с точки зрения моральных и образовательных ценностей, считают в ведомстве. Тунберг больше не может служить образцом для подражания и воспитания израильских учащихся, уверены в правительстве Израиля.

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В Амстердаме у шведской эко-активистки Греты Тунберг отобрали микрофон во время ее выступления из-за пропалестинской позиции. Об этом пишет Aussiedlerbote. «Во время выступления Тунберг была в черно-белом палестинском шарфе, после речи про защиту климата эко-активистка пригласила на сцену палестинку, которая обвинила Израиль в геноциде. Один недовольный мужчина выскочил на сцену и попытался отобрать у нее микрофон», — пишет издание. Отобравший микрофон заявил, что пришел на климатический митинг и не намерен слушать про политику. Тунберг прокричала ему, что на оккупированной земле нет «климатической» справедливости. Ранее в правительстве Израиля решили исключить имя шведской экоактивистки Греты Тунберг из школьной программы. Позиция эко-активистки лишает ее права подавать пример с точки зрения моральных и образовательных ценностей, считают в ведомстве. Тунберг больше не может служить образцом для подражания и воспитания израильских учащихся, уверены в правительстве Израиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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