21 ноября 2023

В России создали аналог Microsoft Office с помощью ИИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Кванториум. Москва, старт, сеть, ии, проектирование, наука, запуск, компьютер, технологии, искуственный интеллект, ai, нейросети
Искусственный интеллект (ИИ) от «Сбера» интегрировали в российский аналог Microsoft Office Фото:

Российский разработчик офисных программ «Мойофис» создал аналог корпоративной платформы Microsoft Teams с помощи искусственного интеллекта от «Сбера». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на самого разработчика.

«Название нового сервиса — Squadus (англ. отряд). Он предназначается для совместной работы и корпоративного общения, его разработка велась с 2020 года», — рассказали «Ведомостям» в компании.

Там также сообщили, что сервисная платформа не имеет ограничений по количеству сотрудников, которые могут ей пользоваться. В Squadus есть возможность организации видеоконференцсвязи, а также встроенный мессенджер, сервис для просмотра документов и поиска. Кроме того, в платформу встроен бот SDK, позволяющий создавать интеллектуальных ботов и управлять ими.

В начале сентября РИА Новости сообщали, что сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) работают над созданием системы для умных ферм, которая может кардинально изменить всю индустрию городского фермерства. Авторы заявляли что у проекта нет аналогов в мире.

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Российский разработчик офисных программ «Мойофис» создал аналог корпоративной платформы Microsoft Teams с помощи искусственного интеллекта от «Сбера». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на самого разработчика. «Название нового сервиса — Squadus (англ. отряд). Он предназначается для совместной работы и корпоративного общения, его разработка велась с 2020 года», — рассказали «Ведомостям» в компании. Там также сообщили, что сервисная платформа не имеет ограничений по количеству сотрудников, которые могут ей пользоваться. В Squadus есть возможность организации видеоконференцсвязи, а также встроенный мессенджер, сервис для просмотра документов и поиска. Кроме того, в платформу встроен бот SDK, позволяющий создавать интеллектуальных ботов и управлять ими. В начале сентября РИА Новости сообщали, что сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) работают над созданием системы для умных ферм, которая может кардинально изменить всю индустрию городского фермерства. Авторы заявляли что у проекта нет аналогов в мире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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