В России создали аналог Microsoft Office с помощью ИИ

22 ноября 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Искусственный интеллект (ИИ) от «Сбера» интегрировали в российский аналог Microsoft Office Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский разработчик офисных программ «Мойофис» создал аналог корпоративной платформы Microsoft Teams с помощи искусственного интеллекта от «Сбера». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на самого разработчика. «Название нового сервиса — Squadus (англ. отряд). Он предназначается для совместной работы и корпоративного общения, его разработка велась с 2020 года», — рассказали «Ведомостям» в компании. Там также сообщили, что сервисная платформа не имеет ограничений по количеству сотрудников, которые могут ей пользоваться. В Squadus есть возможность организации видеоконференцсвязи, а также встроенный мессенджер, сервис для просмотра документов и поиска. Кроме того, в платформу встроен бот SDK, позволяющий создавать интеллектуальных ботов и управлять ими. В начале сентября РИА Новости сообщали, что сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) работают над созданием системы для умных ферм, которая может кардинально изменить всю индустрию городского фермерства. Авторы заявляли что у проекта нет аналогов в мире.

Российский разработчик офисных программ «Мойофис» создал аналог корпоративной платформы Microsoft Teams с помощи искусственного интеллекта от «Сбера». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на самого разработчика. «Название нового сервиса — Squadus (англ. отряд). Он предназначается для совместной работы и корпоративного общения, его разработка велась с 2020 года», — рассказали «Ведомостям» в компании. Там также сообщили, что сервисная платформа не имеет ограничений по количеству сотрудников, которые могут ей пользоваться. В Squadus есть возможность организации видеоконференцсвязи, а также встроенный мессенджер, сервис для просмотра документов и поиска. Кроме того, в платформу встроен бот SDK, позволяющий создавать интеллектуальных ботов и управлять ими. В начале сентября РИА Новости сообщали, что сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) работают над созданием системы для умных ферм, которая может кардинально изменить всю индустрию городского фермерства. Авторы заявляли что у проекта нет аналогов в мире.