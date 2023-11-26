Авербух объяснил, зачем вернулся из США в Россию

Хореограф Илья Авербух заявил, что его возвращение из США в Россию в 2003 году не было патриотическим жестом. Об этом он рассказал на форуме «Грани личного бренда».
«Мы тренировались в США, и я принял решение вернуться в Россию. Не говорю, что это был патриотический жест. Но я приехал сюда и нарушил баланс, пригласив ребят», — передает РИА Новости слова Авербуха.
По словам Авербуха, они вместе с партнершей Ириной Лобачевой в 2004 году в России создали собственное ледовое шоу. Он добавил, что вначале проект не был финансово успешным. В те годы, подчеркнул Авербух, многие известные фигуристы жили в Америке, например, Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин, Елена Бережная, Антон Сихуралидзе, Татьяна Навка с Александром Жулиным, Роман Костомаров.
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