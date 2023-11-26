Авербух объяснил, зачем вернулся из США в Россию

Фигурист Авербух заявил, что вернулся в Россию не из-за патриотизма
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, фигурное катание, тарасова евгения, морозов владимир, ледовое шоу ильи авербуха
Авербух рассказал о том, как открывал свое ледовое шоу Фото:

Хореограф Илья Авербух заявил, что его возвращение из США в Россию в 2003 году не было патриотическим жестом. Об этом он рассказал на форуме «Грани личного бренда».

«Мы тренировались в США, и я принял решение вернуться в Россию. Не говорю, что это был патриотический жест. Но я приехал сюда и нарушил баланс, пригласив ребят», — передает РИА Новости слова Авербуха.

По словам Авербуха, они вместе с партнершей Ириной Лобачевой в 2004 году в России создали собственное ледовое шоу. Он добавил, что вначале проект не был финансово успешным. В те годы, подчеркнул Авербух, многие известные фигуристы жили в Америке, например, Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин, Елена Бережная, Антон Сихуралидзе, Татьяна Навка с Александром Жулиным, Роман Костомаров.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хореограф Илья Авербух заявил, что его возвращение из США в Россию в 2003 году не было патриотическим жестом. Об этом он рассказал на форуме «Грани личного бренда». «Мы тренировались в США, и я принял решение вернуться в Россию. Не говорю, что это был патриотический жест. Но я приехал сюда и нарушил баланс, пригласив ребят», — передает РИА Новости слова Авербуха. По словам Авербуха, они вместе с партнершей Ириной Лобачевой в 2004 году в России создали собственное ледовое шоу. Он добавил, что вначале проект не был финансово успешным. В те годы, подчеркнул Авербух, многие известные фигуристы жили в Америке, например, Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин, Елена Бережная, Антон Сихуралидзе, Татьяна Навка с Александром Жулиным, Роман Костомаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...