30 ноября 2023

Всемирный банк выделит Украине 1,2 миллиарда долларов под гарантии Японии

© Служба новостей «URA.RU»
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Доллары США. Курган, купюры, деньги, доллары, валюта
Кредит для Украины выделят под гарантии Японии Фото:

Всемирный банк (ВБ) одобрил заем для Украины на 1,2 миллиарда долларов под гарантии правительства Японии. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-службы банка.

«Кредит в размере 1,2 $ миллиардов [Украине] дается под гарантии правительства Японии <…> и „является неотъемлемой частью пакета международной поддержки Украины, направленного на удовлетворение ее финансовых потребностей в 2024 году“», — цитирует заявление Всемирного банка ТАСС. Уточняется, что заем предоставляется на поддержку 29 программ социальной помощи «наиболее уязвимому населению Украины».

Социальные программы входят в проект в сфере социальной защиты Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience, and Efficiency (INSPIRE). Кредит, который ВБ дает под гарантии Японии, будет оформлен в рамках целевого фонда Advancing Needed Credit Enhancement for Ukraine (ADVANCE Ukraine).

В середине сентября 2023 года глава комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что Киев ожидает от западных стран 43 миллиарда долларов в 2024 году для покрытия дефицита бюджета. В начале ноября Франция выделила 200 миллионов евро для фонда поддержки Украины, чтобы страна могла закупить французское вооружение.

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Всемирный банк (ВБ) одобрил заем для Украины на 1,2 миллиарда долларов под гарантии правительства Японии. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-службы банка. «Кредит в размере 1,2 $ миллиардов [Украине] дается под гарантии правительства Японии <…> и „является неотъемлемой частью пакета международной поддержки Украины, направленного на удовлетворение ее финансовых потребностей в 2024 году“», — цитирует заявление Всемирного банка ТАСС. Уточняется, что заем предоставляется на поддержку 29 программ социальной помощи «наиболее уязвимому населению Украины». Социальные программы входят в проект в сфере социальной защиты Investing in Social Protection for Inclusion, Resilience, and Efficiency (INSPIRE). Кредит, который ВБ дает под гарантии Японии, будет оформлен в рамках целевого фонда Advancing Needed Credit Enhancement for Ukraine (ADVANCE Ukraine). В середине сентября 2023 года глава комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа заявила, что Киев ожидает от западных стран 43 миллиарда долларов в 2024 году для покрытия дефицита бюджета. В начале ноября Франция выделила 200 миллионов евро для фонда поддержки Украины, чтобы страна могла закупить французское вооружение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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