Россияне станут получать больше за сверхурочную работу

Правительственная комиссия одобрила повышение оплаты за сверхурочные работы
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За первые два часа сотрудник получит выплату в не менее чем полуторном размере Фото:

В Комиссии правительства по законопроектной деятельности одобрили идею Минтруда о поправках в Трудовой кодекс. Согласно ним, в ТК будут включены стимулирующие и компенсационные выплаты за отработанные сверхурочно часы.

«Поправки будут внесены в ч. 1 ст. 152 ТК РФ и предусматривают, что сверхурочная работа оплачивается исходя из зарплаты, включая компенсационные и стимулирующие выплаты», — передают «Ведомости». Уточняется, что выплаты будут рассчитываться с учетом фактических результатов труда, которые будут достигнуты в отработанного сверхурочно времени. Так, результаты труда сотрудников будут оплачиваться за первые два часа не менее чем в полуторном размере. За последующие часы оплата будет производиться не менее чем в двойном размере.

Известно, что благодаря этому будут учтены различные системы оплаты труда, которые применяются работодателем. В том числе они включают выплаты по окладам и тарифным ставкам. А также по бестарифной, сдельной и других системах.

К принятию поправок подстегнул сторож Анжеро-Судженского центра бухгалтерского учета и хозяйственного обслуживания учреждений культуры Сергей Иванченко. Он работает по сменному графику свыше четырех лет. Сторож посчитал, что его зарплата, состоящая из оклада, надбавка за выслугу лет и доплаты по МРОТ не обеспечивают повышенную оплату работы в ночное время. При расчете компенсационных выплат он предложил исходить из МРОТ, а не из оклада.

Ранее сообщалось, что в 60% компаний России есть сотрудники, которые работают сверхурочно. В 63% случаев руководство выдает таким работникам премии за дополнительный труд. В 20% сотрудники поощряются дополнительным выходным днем, а 2% награждают грамотой. В 19% компании не поощряют за сверхурочную работу, передает RT.

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В Комиссии правительства по законопроектной деятельности одобрили идею Минтруда о поправках в Трудовой кодекс. Согласно ним, в ТК будут включены стимулирующие и компенсационные выплаты за отработанные сверхурочно часы. «Поправки будут внесены в ч. 1 ст. 152 ТК РФ и предусматривают, что сверхурочная работа оплачивается исходя из зарплаты, включая компенсационные и стимулирующие выплаты», — передают «Ведомости». Уточняется, что выплаты будут рассчитываться с учетом фактических результатов труда, которые будут достигнуты в отработанного сверхурочно времени. Так, результаты труда сотрудников будут оплачиваться за первые два часа не менее чем в полуторном размере. За последующие часы оплата будет производиться не менее чем в двойном размере. Известно, что благодаря этому будут учтены различные системы оплаты труда, которые применяются работодателем. В том числе они включают выплаты по окладам и тарифным ставкам. А также по бестарифной, сдельной и других системах. К принятию поправок подстегнул сторож Анжеро-Судженского центра бухгалтерского учета и хозяйственного обслуживания учреждений культуры Сергей Иванченко. Он работает по сменному графику свыше четырех лет. Сторож посчитал, что его зарплата, состоящая из оклада, надбавка за выслугу лет и доплаты по МРОТ не обеспечивают повышенную оплату работы в ночное время. При расчете компенсационных выплат он предложил исходить из МРОТ, а не из оклада. Ранее сообщалось, что в 60% компаний России есть сотрудники, которые работают сверхурочно. В 63% случаев руководство выдает таким работникам премии за дополнительный труд. В 20% сотрудники поощряются дополнительным выходным днем, а 2% награждают грамотой. В 19% компании не поощряют за сверхурочную работу, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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