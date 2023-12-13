Мишустин лично приехал поздравить одну из самых современных служб страны

Мишустин лично приехал поздравить Росреестр с юбилеем

13 декабря 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Мишустин высоко оценил работу Росреестра, переданного под управление правительства Фото: Георгий Бергал © URA.RU Глава правительства России Михаил Мишустин приехал лично поздравить коллектив Росреестра с юбилеем, тем самым подчеркнув важность службы для государства. Росреестр не чужой для премьера: в 2004 году он возглавлял предтечу службы — Роснедвижимость, а с 2020 года Росреестр подчиняется напрямую кабмину. К сегодняшнему дню Мишустину есть чем гордиться — получилось одно из самых современных ведомств страны. Премьер сразу оговорился, что 15-летие Росреестра — это условность и касается она создания именно Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. В действительности сама госфункция исполняется столетиями «как бы страна ни называлась — Российская Федерация, Советский Союз, Российская империя». Мишустин процитировал Екатерину Великую, назвавшую размежевание земли: «Дело, не только касающееся пользы и спокойствия каждого владельца, но и самое государственное», а также лично отметил Германа Грефа, который инициировал множество изменений. Важность Росреестра Мишутин объяснил тем, что служба «обеспечивает гарантию прав на недвижимое имущество — дома, дачи, гаражи, землю, то есть поддерживает один из основополагающих рыночных институтов в стране. Благодаря вам могут эффективно функционировать самые разные отрасли, в том числе агропромышленный комплекс, строительная индустрия, промышленность. Развиваются наши регионы. Туда могут прийти инвесторы, создать производственные, исследовательские или торговые площадки, предложить нашим гражданам качественные товары и услуги». Итогом 15-летия именно Росреестра премьер считает цифровизацию процессов. В сравнении с 2000 годом сроки регистрации прав сократились в 18 раз, кадастрового учета — в 15, предоставления сведений из ЕГРН — в 10 раз. Отдельно Михаил Мишустин оценил итоги Росреестра после последней административной реформы, когда службу подчинили напрямую правительству, и передали ей полномочия по формированию земельной политики. Произошло это тогда же, когда сам Мишустин возглавил кабинет. «С 2020 года доля ипотечных сделок в электронной форме выросла в девять раз и достигла 85%. Служба обеспечивает их регистрацию за 12-13 часов», — сообщил глава правительства. В январе 2023 года представительства Росреестра появились во всех четырех новых регионах России, и к юбилейной дате совершено уже свыше 300 тысяч учетно-регистрационных действий. Эту работу премьер попросил держать на особом контроле. Также он поставил задачи: упростить доступ к земле, способствуя ее вовлечению в оборот;

сократить инвестиционно-строительный цикл;

перевести субъекты на единую цифровую платформу «Национальная система пространственных данных» для решения задач территориального планирования страны;

полностью перейти на отечественное геодезическое и картографическое оборудование, обеспечить его серийное производство и использование;

«сделать все, чтобы человек верил, что вы можете защитить его собственность, его интересы». Позитивные изменения в работе Росреестра есть, подтвердила URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. «Неточности, которые ранее содержались в Росреестре, несостыковки, фактически тормозили экономическое развитие страны. Не было границ особо охраняемых природных территорий. Зачастую дома, участки многоквартирных домов проходили посередине, были перепутаны номера этих участков, не билась адресная и кадастровая база», — вспомнила парламентарий. «В последнее время ведется огромная работа по выверке этих баз, по их синхронизации через различные государственные системы с другими базами. Цифровизация и наращивание этой первичной информации заметна и дает свои результаты», — добавила она. Светлана Разворотнева подтвердила, что до сих пор в стране большое количество земель, которые не поставлены на кадастровый учет. Особенно в новых регионах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава правительства России Михаил Мишустин приехал лично поздравить коллектив Росреестра с юбилеем, тем самым подчеркнув важность службы для государства. Росреестр не чужой для премьера: в 2004 году он возглавлял предтечу службы — Роснедвижимость, а с 2020 года Росреестр подчиняется напрямую кабмину. К сегодняшнему дню Мишустину есть чем гордиться — получилось одно из самых современных ведомств страны. Премьер сразу оговорился, что 15-летие Росреестра — это условность и касается она создания именно Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. В действительности сама госфункция исполняется столетиями «как бы страна ни называлась — Российская Федерация, Советский Союз, Российская империя». Мишустин процитировал Екатерину Великую, назвавшую размежевание земли: «Дело, не только касающееся пользы и спокойствия каждого владельца, но и самое государственное», а также лично отметил Германа Грефа, который инициировал множество изменений. Важность Росреестра Мишутин объяснил тем, что служба «обеспечивает гарантию прав на недвижимое имущество — дома, дачи, гаражи, землю, то есть поддерживает один из основополагающих рыночных институтов в стране. Благодаря вам могут эффективно функционировать самые разные отрасли, в том числе агропромышленный комплекс, строительная индустрия, промышленность. Развиваются наши регионы. Туда могут прийти инвесторы, создать производственные, исследовательские или торговые площадки, предложить нашим гражданам качественные товары и услуги». Итогом 15-летия именно Росреестра премьер считает цифровизацию процессов. В сравнении с 2000 годом сроки регистрации прав сократились в 18 раз, кадастрового учета — в 15, предоставления сведений из ЕГРН — в 10 раз. Отдельно Михаил Мишустин оценил итоги Росреестра после последней административной реформы, когда службу подчинили напрямую правительству, и передали ей полномочия по формированию земельной политики. Произошло это тогда же, когда сам Мишустин возглавил кабинет. «С 2020 года доля ипотечных сделок в электронной форме выросла в девять раз и достигла 85%. Служба обеспечивает их регистрацию за 12-13 часов», — сообщил глава правительства. В январе 2023 года представительства Росреестра появились во всех четырех новых регионах России, и к юбилейной дате совершено уже свыше 300 тысяч учетно-регистрационных действий. Эту работу премьер попросил держать на особом контроле. Также он поставил задачи: Позитивные изменения в работе Росреестра есть, подтвердила URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. «Неточности, которые ранее содержались в Росреестре, несостыковки, фактически тормозили экономическое развитие страны. Не было границ особо охраняемых природных территорий. Зачастую дома, участки многоквартирных домов проходили посередине, были перепутаны номера этих участков, не билась адресная и кадастровая база», — вспомнила парламентарий. «В последнее время ведется огромная работа по выверке этих баз, по их синхронизации через различные государственные системы с другими базами. Цифровизация и наращивание этой первичной информации заметна и дает свои результаты», — добавила она. Светлана Разворотнева подтвердила, что до сих пор в стране большое количество земель, которые не поставлены на кадастровый учет. Особенно в новых регионах.