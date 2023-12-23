В Башкирии мужчина избил школьника за нецензурную брань

23 декабря 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

МВД завершило расследование уголовного дела об избиении школьника Фото: Антон Белицкий © URA.RU Житель города Белорецка избил школьника из-за нецензурной брани. Об этом сообщили в МВД Башкортостана. «Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности белоречанин выразил подростку недовольство его сквернословием, а затем ударил кулаком и коленом по голове», — говорится в сообщении пресс-службы МВД, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что у 15-летнего мальчика сотрясение головного мозга. На мужчину возбудили уголовное дело ч 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Он признал свою вину, раскаялся и принес извинения пострадавшему и его матери. На данный момент дело направлено для рассмотрения в суд, заключили в канале.

Житель города Белорецка избил школьника из-за нецензурной брани. Об этом сообщили в МВД Башкортостана. «Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности белоречанин выразил подростку недовольство его сквернословием, а затем ударил кулаком и коленом по голове», — говорится в сообщении пресс-службы МВД, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что у 15-летнего мальчика сотрясение головного мозга. На мужчину возбудили уголовное дело ч 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Он признал свою вину, раскаялся и принес извинения пострадавшему и его матери. На данный момент дело направлено для рассмотрения в суд, заключили в канале.