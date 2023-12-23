В Башкирии мужчина избил школьника за нецензурную брань

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа в оцеплении. После стрельбы. Москва, полицейский, бронежилет, полиция
МВД завершило расследование уголовного дела об избиении школьника Фото:

Житель города Белорецка избил школьника из-за нецензурной брани. Об этом сообщили в МВД Башкортостана.

«Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности белоречанин выразил подростку недовольство его сквернословием, а затем ударил кулаком и коленом по голове», — говорится в сообщении пресс-службы МВД, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что у 15-летнего мальчика сотрясение головного мозга.

На мужчину возбудили уголовное дело ч 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Он признал свою вину, раскаялся и принес извинения пострадавшему и его матери. На данный момент дело направлено для рассмотрения в суд, заключили в канале.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель города Белорецка избил школьника из-за нецензурной брани. Об этом сообщили в МВД Башкортостана. «Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности белоречанин выразил подростку недовольство его сквернословием, а затем ударил кулаком и коленом по голове», — говорится в сообщении пресс-службы МВД, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что у 15-летнего мальчика сотрясение головного мозга. На мужчину возбудили уголовное дело ч 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Он признал свою вину, раскаялся и принес извинения пострадавшему и его матери. На данный момент дело направлено для рассмотрения в суд, заключили в канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...