Движение на трассе Екатеринбург — Тюмень ограничили из-за ДТП с грузовиками. Фото

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ДТП произошло на 230 километре трассы Фото:

На трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись три грузовых автомобиля. Машины перегородили дорогу, поэтому движение транспорта ограниченно, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Произошло столкновение трех грузовых автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины ДТП и последствия автоаварии», — сообщили в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло на 230 километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Движение транспорта в сторону Екатеринбурга из-за столкновения большегрузов временно невозможно.

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На трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись три грузовых автомобиля. Машины перегородили дорогу, поэтому движение транспорта ограниченно, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Произошло столкновение трех грузовых автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины ДТП и последствия автоаварии», — сообщили в telegram-канале ведомства. ДТП произошло на 230 километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Движение транспорта в сторону Екатеринбурга из-за столкновения большегрузов временно невозможно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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