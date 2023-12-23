ДТП произошло на 230 километре трассы
На трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись три грузовых автомобиля. Машины перегородили дорогу, поэтому движение транспорта ограниченно, сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«Произошло столкновение трех грузовых автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины ДТП и последствия автоаварии», — сообщили в telegram-канале ведомства.
ДТП произошло на 230 километре трассы Екатеринбург — Тюмень. Движение транспорта в сторону Екатеринбурга из-за столкновения большегрузов временно невозможно.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.