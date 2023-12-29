Глава Минздрава Башкирии попал в смертельное ДТП

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Айрат Рахматуллин попал в ДТП в Башкирии с участием четырех автомобилей Фото:

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин попал в смертельное ДТП с участием четырех машин. В ходе происшествия погибли два человека, сам министр был госпитализирован. Об этом сообщает Shot.

«Глава Минздрава Башкирии попал в смертельное ДТП с четырьмя машинами. <…> Он был доставлен в больницу», — передают авторы канала. Отмечается, что столкнулись «Тойота Камри», где ехал чиновник, а также «Лада Гранта», «Тойота Королла» и «Лада Ларгус». В ходе происшествия погибли два человека.

URA.RU подало запрос в УМВД по Башкортостану для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин попал в смертельное ДТП с участием четырех машин. В ходе происшествия погибли два человека, сам министр был госпитализирован. Об этом сообщает Shot. «Глава Минздрава Башкирии попал в смертельное ДТП с четырьмя машинами. <…> Он был доставлен в больницу», — передают авторы канала. Отмечается, что столкнулись «Тойота Камри», где ехал чиновник, а также «Лада Гранта», «Тойота Королла» и «Лада Ларгус». В ходе происшествия погибли два человека. URA.RU подало запрос в УМВД по Башкортостану для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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