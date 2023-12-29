Айрат Рахматуллин попал в ДТП в Башкирии с участием четырех автомобилей
Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин попал в смертельное ДТП с участием четырех машин. В ходе происшествия погибли два человека, сам министр был госпитализирован. Об этом сообщает Shot.
«Глава Минздрава Башкирии попал в смертельное ДТП с четырьмя машинами. <…> Он был доставлен в больницу», — передают авторы канала. Отмечается, что столкнулись «Тойота Камри», где ехал чиновник, а также «Лада Гранта», «Тойота Королла» и «Лада Ларгус». В ходе происшествия погибли два человека.
URA.RU подало запрос в УМВД по Башкортостану для уточнения информации. Ответ ожидается.
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