Погибшей в Таиланде россиянкой оказалась пятилетняя девочка

Катер с пассажирами столкнулся со скалами в Таиланде
Россиянка, которая погибла в результате столкновения катера со скалами в Таиланде, оказалась пятилетней девочкой. Об этом сообщил генконсул России в Пхукете Владимир Соснов.
«Погибшей в крушении катера у Пхукета оказалась пятилетняя девочка из РФ», — рассказал Владимир Соснов. Информацию передает РИА Новости.
Ранее скоростной катер с россиянами врезался в скалу у берега одного из небольших островов неподалеку от Пхукета. Соснов ранее сообщал, что шесть человек были госпитализированы, а один гражданин РФ погиб. Личность последнего не уточнялась.
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