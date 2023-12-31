Происшествия Погибшей в Таиланде россиянкой оказалась пятилетняя девочка 31 декабря 2023 в 19:29 Размер текста - 17 + Катер с пассажирами столкнулся со скалами в Таиланде Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU Россиянка, которая погибла в результате столкновения катера со скалами в Таиланде, оказалась пятилетней девочкой. Об этом сообщил генконсул России в Пхукете Владимир Соснов. «Погибшей в крушении катера у Пхукета оказалась пятилетняя девочка из РФ», — рассказал Владимир Соснов. Информацию передает РИА Новости. Ранее скоростной катер с россиянами врезался в скалу у берега одного из небольших островов неподалеку от Пхукета. Соснов ранее сообщал, что шесть человек были госпитализированы, а один гражданин РФ погиб. Личность последнего не уточнялась. Россиянка, которая погибла в результате столкновения катера со скалами в Таиланде, оказалась пятилетней девочкой. Об этом сообщил генконсул России в Пхукете Владимир Соснов. «Погибшей в крушении катера у Пхукета оказалась пятилетняя девочка из РФ», — рассказал Владимир Соснов. Информацию передает РИА Новости. Ранее скоростной катер с россиянами врезался в скалу у берега одного из небольших островов неподалеку от Пхукета. Соснов ранее сообщал, что шесть человек были госпитализированы, а один гражданин РФ погиб. Личность последнего не уточнялась. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям