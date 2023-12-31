Погибшей в Таиланде россиянкой оказалась пятилетняя девочка

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Клипарт, море, пальмы, океан, тайланд
Катер с пассажирами столкнулся со скалами в Таиланде Фото:

Россиянка, которая погибла в результате столкновения катера со скалами в Таиланде, оказалась пятилетней девочкой. Об этом сообщил генконсул России в Пхукете Владимир Соснов.

«Погибшей в крушении катера у Пхукета оказалась пятилетняя девочка из РФ», — рассказал Владимир Соснов. Информацию передает РИА Новости.

Ранее скоростной катер с россиянами врезался в скалу у берега одного из небольших островов неподалеку от Пхукета. Соснов ранее сообщал, что шесть человек были госпитализированы, а один гражданин РФ погиб. Личность последнего не уточнялась.

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Россиянка, которая погибла в результате столкновения катера со скалами в Таиланде, оказалась пятилетней девочкой. Об этом сообщил генконсул России в Пхукете Владимир Соснов. «Погибшей в крушении катера у Пхукета оказалась пятилетняя девочка из РФ», — рассказал Владимир Соснов. Информацию передает РИА Новости. Ранее скоростной катер с россиянами врезался в скалу у берега одного из небольших островов неподалеку от Пхукета. Соснов ранее сообщал, что шесть человек были госпитализированы, а один гражданин РФ погиб. Личность последнего не уточнялась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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