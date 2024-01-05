05 января 2024

NHK: землетрясение в Японии нанесло ущерб АЭС «Сика»

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
На АЭС зафиксировали утечку масла (архивное фото) Фото:

После нескольких землетрясений 1 января в Японии пострадало энергооборудование на атомной электростанции «Сика». Об этом сообщает всемирная служба японской общественной медиаорганизации.

«После землетрясения на АЭС „Сика“ зафиксирована значительная утечка масла „для охлаждения“. Угрозы безопасности нет», — передает NHK.

В первый день 2024 года прошло мощное землетрясение в Японии, которое унесло жизни 62 человек, пишет RT. Из-за подземных толчков в Японии и в восточных регионах России была объявлена угроза цунами. Уже 2 января в японской префектуре Исикава снова произошло землетрясение.

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После нескольких землетрясений 1 января в Японии пострадало энергооборудование на атомной электростанции «Сика». Об этом сообщает всемирная служба японской общественной медиаорганизации. «После землетрясения на АЭС „Сика“ зафиксирована значительная утечка масла „для охлаждения“. Угрозы безопасности нет», — передает NHK. В первый день 2024 года прошло мощное землетрясение в Японии, которое унесло жизни 62 человек, пишет RT. Из-за подземных толчков в Японии и в восточных регионах России была объявлена угроза цунами. Уже 2 января в японской префектуре Исикава снова произошло землетрясение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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