NHK: землетрясение в Японии нанесло ущерб АЭС «Сика»

05 января 2024 в 23:49 Размер текста - 17 +

На АЭС зафиксировали утечку масла (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU После нескольких землетрясений 1 января в Японии пострадало энергооборудование на атомной электростанции «Сика». Об этом сообщает всемирная служба японской общественной медиаорганизации. «После землетрясения на АЭС „Сика“ зафиксирована значительная утечка масла „для охлаждения“. Угрозы безопасности нет», — передает NHK. В первый день 2024 года прошло мощное землетрясение в Японии, которое унесло жизни 62 человек, пишет RT. Из-за подземных толчков в Японии и в восточных регионах России была объявлена угроза цунами. Уже 2 января в японской префектуре Исикава снова произошло землетрясение.

После нескольких землетрясений 1 января в Японии пострадало энергооборудование на атомной электростанции «Сика». Об этом сообщает всемирная служба японской общественной медиаорганизации. «После землетрясения на АЭС „Сика“ зафиксирована значительная утечка масла „для охлаждения“. Угрозы безопасности нет», — передает NHK. В первый день 2024 года прошло мощное землетрясение в Японии, которое унесло жизни 62 человек, пишет RT. Из-за подземных толчков в Японии и в восточных регионах России была объявлена угроза цунами. Уже 2 января в японской префектуре Исикава снова произошло землетрясение.