Кулеба попытался успокоить украинцев после слов Госдепа о поддержке ВСУ

06 января 2024 в 01:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кулеба успокаивает украинцев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинских гражданам следует успокоиться и не впадать в состояние «агонии и депрессии» в связи с новостью о сокращении военной поддержки ВСУ в 2024 году. Об этом заявил руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал не волноваться и не впадать в состояние «агонии и депрессии», — сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Поводом для заявления стала информация от Госдепартамента о сокращении военной поддержки Киева. Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что США не будут оказывать финансовую и военную помощь Украине в том же объеме в котором она предоставлялась последние два года, напоминает телеканал 360. Миллер признал, что Украина окажется в затруднительном положении.

Украинских гражданам следует успокоиться и не впадать в состояние «агонии и депрессии» в связи с новостью о сокращении военной поддержки ВСУ в 2024 году. Об этом заявил руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал не волноваться и не впадать в состояние «агонии и депрессии», — сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Поводом для заявления стала информация от Госдепартамента о сокращении военной поддержки Киева. Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что США не будут оказывать финансовую и военную помощь Украине в том же объеме в котором она предоставлялась последние два года, напоминает телеканал 360. Миллер признал, что Украина окажется в затруднительном положении.