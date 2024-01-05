05 января 2024

Кулеба попытался успокоить украинцев после слов Госдепа о поддержке ВСУ

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба,  stock
Дмитрий Кулеба успокаивает украинцев Фото:
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Украинских гражданам следует успокоиться и не впадать в состояние «агонии и депрессии» в связи с новостью о сокращении военной поддержки ВСУ в 2024 году. Об этом заявил руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал не волноваться и не впадать в состояние «агонии и депрессии», — сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Поводом для заявления стала информация от Госдепартамента о сокращении военной поддержки Киева.

Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что США не будут оказывать финансовую и военную помощь Украине в том же объеме в котором она предоставлялась последние два года, напоминает телеканал 360. Миллер признал, что Украина окажется в затруднительном положении.

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Украинских гражданам следует успокоиться и не впадать в состояние «агонии и депрессии» в связи с новостью о сокращении военной поддержки ВСУ в 2024 году. Об этом заявил руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал не волноваться и не впадать в состояние «агонии и депрессии», — сообщает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Поводом для заявления стала информация от Госдепартамента о сокращении военной поддержки Киева. Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что США не будут оказывать финансовую и военную помощь Украине в том же объеме в котором она предоставлялась последние два года, напоминает телеканал 360. Миллер признал, что Украина окажется в затруднительном положении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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