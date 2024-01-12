Захарова обвинила США в нарушении норм международного права из-за Йемена

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова заявила, что США нарушили международное право, начав операцию против Йемена Фото:
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Военная операция США и Великобритании против хуситов

Власти США нарушили нормы международного права, начав спецоперацию против хуситов в Йемене. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Операция США и Британии началась в ночь с 11 по 12 января.

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США начали обстреливать хуситов из-за того, что те наносили удары по кораблям в Красном море. Тем самым существовала угроза международному судоходству. Подробности — в материале URA.RU.

Ночью 12 января США и Британия нанесли удары по десяткам целям. Был атакован и международный аэропорт Саны в Йемене. Россия, в свою очередь, запросила экстренное заседание СБ ООН, передает «Царьград».

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Власти США нарушили нормы международного права, начав спецоперацию против хуситов в Йемене. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова. «Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Операция США и Британии началась в ночь с 11 по 12 января. США начали обстреливать хуситов из-за того, что те наносили удары по кораблям в Красном море. Тем самым существовала угроза международному судоходству. Подробности — в материале URA.RU. Ночью 12 января США и Британия нанесли удары по десяткам целям. Был атакован и международный аэропорт Саны в Йемене. Россия, в свою очередь, запросила экстренное заседание СБ ООН, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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