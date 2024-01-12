Захарова обвинила США в нарушении норм международного права из-за Йемена

Власти США нарушили нормы международного права, начав спецоперацию против хуситов в Йемене. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.
«Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Операция США и Британии началась в ночь с 11 по 12 января.
Власти США нарушили нормы международного права, начав спецоперацию против хуситов в Йемене. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова. «Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Операция США и Британии началась в ночь с 11 по 12 января. США начали обстреливать хуситов из-за того, что те наносили удары по кораблям в Красном море. Тем самым существовала угроза международному судоходству. Подробности — в материале URA.RU. Ночью 12 января США и Британия нанесли удары по десяткам целям. Был атакован и международный аэропорт Саны в Йемене. Россия, в свою очередь, запросила экстренное заседание СБ ООН, передает «Царьград».