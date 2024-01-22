Росстат зафиксировал рост числа россиян с ожирением

Росстат: в России в 2022 году выявлено 419 тысяч случаев ожирения
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Ирина Текслер на брифинге «Презентация проектов Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020». Челябинск, здоровье, болезнь, ожирение, полнота, толстая женщина
Количество людей с ожирением в 2022 году выросло на 10% Фото:

В России в 2022 году количество людей с ожирением выросло на 10% и составило 419 тысяч новых случаев. Это следует из данных Росстата.

«В 2022 году в России было выявлено более 419 тысяч новых случаев ожирения», — передает статистику РБК. Уточняется, что за год количество людей с таким недугом увеличилось на 10%.

При этом, среди детей до 14 лет выявили 108 тысяч случаев. Также 13,5 миллионам россиян диагностировали болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ. Это почти на миллион меньше, чем годом ранее.

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В России в 2022 году количество людей с ожирением выросло на 10% и составило 419 тысяч новых случаев. Это следует из данных Росстата. «В 2022 году в России было выявлено более 419 тысяч новых случаев ожирения», — передает статистику РБК. Уточняется, что за год количество людей с таким недугом увеличилось на 10%. При этом, среди детей до 14 лет выявили 108 тысяч случаев. Также 13,5 миллионам россиян диагностировали болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ. Это почти на миллион меньше, чем годом ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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