Shot: на территории ТЭЦ в Москве взорвался трансформатор

В Москве в районе Гольяново произошел взрыв на территории ТЭЦ-23. По информации telegram-канала Shot, вспыхнул трансформатор.
«Громкий взрыв с яркой вспышкой произошел в районе ТЭЦ в московском районе Гольяново. На территории ТЭЦ-23 взорвался трансформатор», — говорится в сообщении.
В настоящее время признаков возгорания уже нет. На месте ЧП находится несколько пожарных расчетов, но на территорию ТЭЦ их пока не пускают. Причины происшествия не уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет.
Обновлено (22:28 по мск): в «Мосэнерго» опровергли информацию о взрыве на территории ТЭЦ-23. Там пояснили, что электростанция работает в обычном режиме. Возгораний не было, передает ТАСС.
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