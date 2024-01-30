30 января 2024

Shot: на территории ТЭЦ в Москве взорвался трансформатор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ТЭЦ-2, зима. Тюмень, тэц 2, трубы дымят, пар
ТЭЦ расположена в московском районе Гольяново Фото:

В Москве в районе Гольяново произошел взрыв на территории ТЭЦ-23. По информации telegram-канала Shot, вспыхнул трансформатор.

«Громкий взрыв с яркой вспышкой произошел в районе ТЭЦ в московском районе Гольяново. На территории ТЭЦ-23 взорвался трансформатор», — говорится в сообщении.

В настоящее время признаков возгорания уже нет. На месте ЧП находится несколько пожарных расчетов, но на территорию ТЭЦ их пока не пускают. Причины происшествия не уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет.

Обновлено (22:28 по мск): в «Мосэнерго» опровергли информацию о взрыве на территории ТЭЦ-23. Там пояснили, что электростанция работает в обычном режиме. Возгораний не было, передает ТАСС.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве в районе Гольяново произошел взрыв на территории ТЭЦ-23. По информации telegram-канала Shot, вспыхнул трансформатор. «Громкий взрыв с яркой вспышкой произошел в районе ТЭЦ в московском районе Гольяново. На территории ТЭЦ-23 взорвался трансформатор», — говорится в сообщении. В настоящее время признаков возгорания уже нет. На месте ЧП находится несколько пожарных расчетов, но на территорию ТЭЦ их пока не пускают. Причины происшествия не уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет. Обновлено (22:28 по мск): в «Мосэнерго» опровергли информацию о взрыве на территории ТЭЦ-23. Там пояснили, что электростанция работает в обычном режиме. Возгораний не было, передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...