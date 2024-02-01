The War Zone раскрыло стоимость обещанных Киеву «умных» бомб

«Умные» бомбы GLSDB, обещанные Украине, в два раза дешевле снарядов для Himars

Американцы отправят на Украину новые боеприпасы Фото: Sgt. Andy Martinez / U.S. Department of Defense

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Американские бомбы наземного базирования GLSDB, которые США пообещали передать Украине, почти в два раза дешевле снарядов для РСЗО Himars. Об этом сообщило издание The War Zone (TWZ).

«Общая стоимость GLSDB ниже, чем снаряды для Himars. Стоимость одного GBU-39/B составляет около 50 тысяч долларов. В отличие от этого, боеприпас для РСЗО Himars стоит примерно 100 тысяч долларов», — отмечает TWZ.

Осенью 2022 года компания Boeing предложила США приобрести у нее и поставить Украине снаряды GLSDB. Поставки ожидались весной 2023 года, однако до настоящего времени откладывались. Накануне заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) уже направляются на Украину. Она добавила, что США также оказывают Киеву содействие в восстановлении оборонной промышленности страны, передает RT.