У россиян смогут изымать имущество за фейки об армии

Совфед одобрил законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
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Совет Федерации. Москва, совет федерации
Совфед принял закон о конфискации имущества за фейки Фото:

Совфед одобрил законопроект, согласно которому, у россиян смогут изымать имущество за фейки о Вооруженных силах России и призывы к терроризму. Голосование проходило на пленарном заседании Совета.

«К виновным в совершении преступлений против безопасности РФ будет применяться не только уголовное наказание, но и такая мера уголовно-правового характера, как конфискация имущества, нажитого в результате противоправной деятельности», — заявил первый зампред Совета Владимир Полетаев. Его слова передает РИА Новости. Уточняется, что соответствующий проект был одобрен Совфедом единогласно.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что инициатива нужна для наказания тех, кто «поливает грязью» российских военных, участвующих в СВО. По его словам, каждый, кто пытается разрушить страну, должен возместить ущерб своим имуществом, пишет Life.

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Совфед одобрил законопроект, согласно которому, у россиян смогут изымать имущество за фейки о Вооруженных силах России и призывы к терроризму. Голосование проходило на пленарном заседании Совета. «К виновным в совершении преступлений против безопасности РФ будет применяться не только уголовное наказание, но и такая мера уголовно-правового характера, как конфискация имущества, нажитого в результате противоправной деятельности», — заявил первый зампред Совета Владимир Полетаев. Его слова передает РИА Новости. Уточняется, что соответствующий проект был одобрен Совфедом единогласно. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что инициатива нужна для наказания тех, кто «поливает грязью» российских военных, участвующих в СВО. По его словам, каждый, кто пытается разрушить страну, должен возместить ущерб своим имуществом, пишет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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