Тюменский губернатор обратился к жителям ЛНР

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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Губернатор Тюменской области поздравил жителей ЛНР с 81-й годовщиной освобождения от фашистов Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Краснодона (ЛНР) с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Сегодня во Дворце культуры имени „Молодой гвардии“ прошел митинг — концерт, посвященный этой памятной дате. Среди участников — дети войны, активисты общественных организаций, трудовых коллективов, школьники, молодежь. К жителям Краснодона и Краснодонского района обратился губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Глава региона отметил, что в годы Великой Отечественной войны Краснодон стал символом героического сопротивления нацизму. В боях за освобождение села погибли более 6,5 тысячи солдат. 14-го февраля 1943 года населенный пункт перешел под контроль Красной армии.

Ранее агентство писало о том, что в 2022 году Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. Регион неоднократно оказывал муниципалитетам материальную и гуманитарную помощь.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Краснодона (ЛНР) с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Сегодня во Дворце культуры имени „Молодой гвардии“ прошел митинг — концерт, посвященный этой памятной дате. Среди участников — дети войны, активисты общественных организаций, трудовых коллективов, школьники, молодежь. К жителям Краснодона и Краснодонского района обратился губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. Глава региона отметил, что в годы Великой Отечественной войны Краснодон стал символом героического сопротивления нацизму. В боях за освобождение села погибли более 6,5 тысячи солдат. 14-го февраля 1943 года населенный пункт перешел под контроль Красной армии. Ранее агентство писало о том, что в 2022 году Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. Регион неоднократно оказывал муниципалитетам материальную и гуманитарную помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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