Тюменский губернатор обратился к жителям ЛНР

14 февраля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области поздравил жителей ЛНР с 81-й годовщиной освобождения от фашистов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Краснодона (ЛНР) с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Сегодня во Дворце культуры имени „Молодой гвардии“ прошел митинг — концерт, посвященный этой памятной дате. Среди участников — дети войны, активисты общественных организаций, трудовых коллективов, школьники, молодежь. К жителям Краснодона и Краснодонского района обратился губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. Глава региона отметил, что в годы Великой Отечественной войны Краснодон стал символом героического сопротивления нацизму. В боях за освобождение села погибли более 6,5 тысячи солдат. 14-го февраля 1943 года населенный пункт перешел под контроль Красной армии. Ранее агентство писало о том, что в 2022 году Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. Регион неоднократно оказывал муниципалитетам материальную и гуманитарную помощь.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей Краснодона (ЛНР) с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Сегодня во Дворце культуры имени „Молодой гвардии“ прошел митинг — концерт, посвященный этой памятной дате. Среди участников — дети войны, активисты общественных организаций, трудовых коллективов, школьники, молодежь. К жителям Краснодона и Краснодонского района обратился губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. Глава региона отметил, что в годы Великой Отечественной войны Краснодон стал символом героического сопротивления нацизму. В боях за освобождение села погибли более 6,5 тысячи солдат. 14-го февраля 1943 года населенный пункт перешел под контроль Красной армии. Ранее агентство писало о том, что в 2022 году Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики. Регион неоднократно оказывал муниципалитетам материальную и гуманитарную помощь.