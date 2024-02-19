В Кремле высказались об Армении после жесткого заявления Пашиняна

Песков: РФ будет продолжать объяснять свою позицию Армении по Украине
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что у Армении и РФ разные взгляды на украинский конфликт Фото:

У РФ и Армении разные позиции по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия будет продолжать доносить свою позицию армянской власти. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины.

«Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине — это не секрет», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает журналист URA.RU. Он отметил, что РФ не согласна с позицией Армении и будет продолжать доказывать свою правоту.

Ранее Пашинян сообщил, что армянская сторона не является союзником РФ по вопросу Украины. Он отметил, что ему больно, так как Армения не может повлиять на ситуацию.

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У РФ и Армении разные позиции по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия будет продолжать доносить свою позицию армянской власти. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. «Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине — это не секрет», — заявил Песков в ходе конференц-колла, его слова передает журналист URA.RU. Он отметил, что РФ не согласна с позицией Армении и будет продолжать доказывать свою правоту. Ранее Пашинян сообщил, что армянская сторона не является союзником РФ по вопросу Украины. Он отметил, что ему больно, так как Армения не может повлиять на ситуацию.
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