В 2024 году Россия столкнется с «неблагоприятной ситуацией», так как Украина получит больше помощи и вооружения от Запада. С таким заявлением выступил, внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, американский сенатор Линдси Грэм.
«Верите или нет, 2024 год будет плохим для России. Больше помощи Украине, больше современного оружия», — написал Грэм в соцсети X в ответ на внесение себя в список террористов в РФ. Он добавил, что в 2024 году якобы произойдет «включение России в список стран-спонсоров терроризма», а также очередной этап расширения НАТО. Грэм также отреагировал на новость о своем включении в список экстремистов фразой «Прощайте все мои рубли».
Линдси Грэм 20 февраля был включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. На сайте федеральный службы он располагается в списке под номером 3967.
*Линдси Грэм — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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