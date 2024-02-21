Внесенный в список террористов сенатор Грэм* пообещал отомстить России

Сенатор Грэм*: Россия в 2024 году столкнется с большими проблемами

21 февраля 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Линдси Грэм спрогнозировал для России большие проблемы в 2024 году Фото: Brett Flashnick/U.S. Senate Photo Office новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В 2024 году Россия столкнется с «неблагоприятной ситуацией», так как Украина получит больше помощи и вооружения от Запада. С таким заявлением выступил, внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, американский сенатор Линдси Грэм. «Верите или нет, 2024 год будет плохим для России. Больше помощи Украине, больше современного оружия», — написал Грэм в соцсети X в ответ на внесение себя в список террористов в РФ. Он добавил, что в 2024 году якобы произойдет «включение России в список стран-спонсоров терроризма», а также очередной этап расширения НАТО. Грэм также отреагировал на новость о своем включении в список экстремистов фразой «Прощайте все мои рубли». Линдси Грэм 20 февраля был включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. На сайте федеральный службы он располагается в списке под номером 3967. *Линдси Грэм — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

В 2024 году Россия столкнется с «неблагоприятной ситуацией», так как Украина получит больше помощи и вооружения от Запада. С таким заявлением выступил, внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, американский сенатор Линдси Грэм. «Верите или нет, 2024 год будет плохим для России. Больше помощи Украине, больше современного оружия», — написал Грэм в соцсети X в ответ на внесение себя в список террористов в РФ. Он добавил, что в 2024 году якобы произойдет «включение России в список стран-спонсоров терроризма», а также очередной этап расширения НАТО. Грэм также отреагировал на новость о своем включении в список экстремистов фразой «Прощайте все мои рубли». Линдси Грэм 20 февраля был включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. На сайте федеральный службы он располагается в списке под номером 3967. *Линдси Грэм — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов