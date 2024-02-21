Внесенный в список террористов сенатор Грэм* пообещал отомстить России

Сенатор Грэм*: Россия в 2024 году столкнется с большими проблемами
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Линдси Грэм. Stock, грэм линдси
Линдси Грэм спрогнозировал для России большие проблемы в 2024 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В 2024 году Россия столкнется с «неблагоприятной ситуацией», так как Украина получит больше помощи и вооружения от Запада. С таким заявлением выступил, внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, американский сенатор Линдси Грэм.

«Верите или нет, 2024 год будет плохим для России. Больше помощи Украине, больше современного оружия», — написал Грэм в соцсети X в ответ на внесение себя в список террористов в РФ. Он добавил, что в 2024 году якобы произойдет «включение России в список стран-спонсоров терроризма», а также очередной этап расширения НАТО. Грэм также отреагировал на новость о своем включении в список экстремистов фразой «Прощайте все мои рубли».

Линдси Грэм 20 февраля был включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. На сайте федеральный службы он располагается в списке под номером 3967.

*Линдси Грэм — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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В 2024 году Россия столкнется с «неблагоприятной ситуацией», так как Украина получит больше помощи и вооружения от Запада. С таким заявлением выступил, внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, американский сенатор Линдси Грэм. «Верите или нет, 2024 год будет плохим для России. Больше помощи Украине, больше современного оружия», — написал Грэм в соцсети X в ответ на внесение себя в список террористов в РФ. Он добавил, что в 2024 году якобы произойдет «включение России в список стран-спонсоров терроризма», а также очередной этап расширения НАТО. Грэм также отреагировал на новость о своем включении в список экстремистов фразой «Прощайте все мои рубли». Линдси Грэм 20 февраля был включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. На сайте федеральный службы он располагается в списке под номером 3967. *Линдси Грэм — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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