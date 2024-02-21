Лавров рассказал, сколько будет продолжаться СВО

Лавров: Россия готова к мирному урегулированию, но не по «формуле Зеленского»

21 февраля 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что спецоперация будет идти до начала переговоров или до достижения ее целей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия открыта к мирным переговорам, однако не к плану президента Украины Владимира Зеленского. До начала переговорного процесса будет вестись спецоперация до достижения ее целей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Ни Киев, ни Запад не демонстрируют политической воли к урегулированию конфликта. У нас нет выбора, специальная военная операция будет продолжена до достижения ее целей», — заявил Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo . В цели СВО входят: денацификация и демилитаризация Украины. Он отметил, что для устранения конфликта надо обратить внимание на его первопричины. Это касается финансирования Запада Украины и возвращение Киева к нейтральному статусу. Россия неоднократно заявляла, что она открыта к переговорам. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что определенные договоренности были достигнуты в Стамбуле в марте 2022 года. Однако после этого обсуждения мира не было. «Формула Зеленского» предполагает, что мирный диалог будет вестись при условии вывода ВС РФ из зоны СВО. Против этого категорически выступает Россия. До этого глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуация на поле боя решится в течение трех месяцев. В связи с этим он призвал нарастить военную помощь Украине.

Россия открыта к мирным переговорам, однако не к плану президента Украины Владимира Зеленского. До начала переговорного процесса будет вестись спецоперация до достижения ее целей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Ни Киев, ни Запад не демонстрируют политической воли к урегулированию конфликта. У нас нет выбора, специальная военная операция будет продолжена до достижения ее целей», — заявил Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo. В цели СВО входят: денацификация и демилитаризация Украины. Он отметил, что для устранения конфликта надо обратить внимание на его первопричины. Это касается финансирования Запада Украины и возвращение Киева к нейтральному статусу. Россия неоднократно заявляла, что она открыта к переговорам. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что определенные договоренности были достигнуты в Стамбуле в марте 2022 года. Однако после этого обсуждения мира не было. «Формула Зеленского» предполагает, что мирный диалог будет вестись при условии вывода ВС РФ из зоны СВО. Против этого категорически выступает Россия. До этого глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуация на поле боя решится в течение трех месяцев. В связи с этим он призвал нарастить военную помощь Украине.