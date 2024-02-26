Российские солдаты освободили Ласточкино на авдеевском направлении

ВС РФ освободили Ласточкино, уточнили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ освободили населенный пункт Ласточкино на авдеевском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Российские военные освободили Ласточкино на авдеевском направлении», — подчеркнули в военном ведомстве. Ранее также отмечалось, что российские солдаты освободили южную часть Работино.
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