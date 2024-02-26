Российские солдаты освободили Ласточкино на авдеевском направлении

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, разведчик, пкм, спецназ, сбойка,  stock
ВС РФ освободили Ласточкино, уточнили в Минобороны РФ Фото:
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ВС РФ освободили населенный пункт Ласточкино на авдеевском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Российские военные освободили Ласточкино на авдеевском направлении», — подчеркнули в военном ведомстве. Ранее также отмечалось, что российские солдаты освободили южную часть Работино.

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ВС РФ освободили населенный пункт Ласточкино на авдеевском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Российские военные освободили Ласточкино на авдеевском направлении», — подчеркнули в военном ведомстве. Ранее также отмечалось, что российские солдаты освободили южную часть Работино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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