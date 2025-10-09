Трамп раскрыл, где будет подписана договоренность по Газе

Трамп: договоренность по Газе будет подписана во время визита в Египет
В Египте будет подписана договоренность, указано в сообщении
В Египте будет подписана договоренность, указано в сообщении Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время его визита в Египет планируется подписание соглашения, направленного на урегулирование ситуации в секторе Газа. Его слова приводит Fox News.

Ранее уже сообщалось о том, что американский лидер был приглашен президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси к ним в страну для подписания мирного соглашения по Газе. Отмечается, что само приглашение прозвучало на фоне продолжающего конфликта в Газе.

Переговоры в Египте проходят по инициативе и на основе мирного плана, предложенного Дональдом Трампом. Этот план призван положить конец двухлетнему вооруженному противостоянию в секторе Газа и создать условия для долгосрочного мира в регионе.

