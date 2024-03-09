В России создадут три новые особые экономические зоны

Правительство утвердило создание новых ОЭЗ на территории России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производственное объединение "Трек". Челябинск, запчасти, трек, автозапчасти, завод, цех, производство, металлообработка
В новые ОЭЗ будут вложены миллиарды рублей инвестиций Фото:

В России будут созданы три новые особые экономические зоны (ОЭЗ) «Система», «Ростовская» и «Эммаусс». Соответствующее постановление было утверждено правительством РФ.

«ОЭЗ „Система“ разместится в Саранске и на территории Лямбирского района в Мордовии. Ее резидентами станут не менее шести компаний, а суммарный объем инвестиций превысит 33,3 миллиарда рублей. Кроме того, будет создано 775 рабочих мест», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Экономическую зону «Ростовская» создадут в Новочеркасске. Там будут работать восемь компаний, которые привлекут 8,6 миллиарда рублей инвестиций. «Эммаусс» будет расположена в Калининском и Конаковском районах Тверской области. Туда планируется привлечь более 17 миллиардов рублей инвестиций и создать около 8,4 тысячи рабочих мест.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России будут созданы три новые особые экономические зоны (ОЭЗ) «Система», «Ростовская» и «Эммаусс». Соответствующее постановление было утверждено правительством РФ. «ОЭЗ „Система“ разместится в Саранске и на территории Лямбирского района в Мордовии. Ее резидентами станут не менее шести компаний, а суммарный объем инвестиций превысит 33,3 миллиарда рублей. Кроме того, будет создано 775 рабочих мест», — говорится в сообщении пресс-службы правительства. Экономическую зону «Ростовская» создадут в Новочеркасске. Там будут работать восемь компаний, которые привлекут 8,6 миллиарда рублей инвестиций. «Эммаусс» будет расположена в Калининском и Конаковском районах Тверской области. Туда планируется привлечь более 17 миллиардов рублей инвестиций и создать около 8,4 тысячи рабочих мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...