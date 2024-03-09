В России создадут три новые особые экономические зоны

Правительство утвердило создание новых ОЭЗ на территории России

09 марта 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

В новые ОЭЗ будут вложены миллиарды рублей инвестиций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России будут созданы три новые особые экономические зоны (ОЭЗ) «Система», «Ростовская» и «Эммаусс». Соответствующее постановление было утверждено правительством РФ. «ОЭЗ „Система“ разместится в Саранске и на территории Лямбирского района в Мордовии. Ее резидентами станут не менее шести компаний, а суммарный объем инвестиций превысит 33,3 миллиарда рублей. Кроме того, будет создано 775 рабочих мест», — говорится в сообщении пресс-службы правительства. Экономическую зону «Ростовская» создадут в Новочеркасске. Там будут работать восемь компаний, которые привлекут 8,6 миллиарда рублей инвестиций. «Эммаусс» будет расположена в Калининском и Конаковском районах Тверской области. Туда планируется привлечь более 17 миллиардов рублей инвестиций и создать около 8,4 тысячи рабочих мест.

В России будут созданы три новые особые экономические зоны (ОЭЗ) «Система», «Ростовская» и «Эммаусс». Соответствующее постановление было утверждено правительством РФ. «ОЭЗ „Система“ разместится в Саранске и на территории Лямбирского района в Мордовии. Ее резидентами станут не менее шести компаний, а суммарный объем инвестиций превысит 33,3 миллиарда рублей. Кроме того, будет создано 775 рабочих мест», — говорится в сообщении пресс-службы правительства. Экономическую зону «Ростовская» создадут в Новочеркасске. Там будут работать восемь компаний, которые привлекут 8,6 миллиарда рублей инвестиций. «Эммаусс» будет расположена в Калининском и Конаковском районах Тверской области. Туда планируется привлечь более 17 миллиардов рублей инвестиций и создать около 8,4 тысячи рабочих мест.