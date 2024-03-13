Власти проконтролируют участие малого бизнеса в госзаказе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил федеральному казначейству тщательно следить за соблюдением прав малого и среднего бизнеса на участие в государственном заказе. Об этом глава правительства заявил на встрече с главой казначейства Романом Артюхиным.
«По решению президента доля участия компаний малого и среднего предпринимательства в закупках крупных компаний не должна быть менее 25%. Это хороший, серьезный стимул для МСП. И конечно, необходимо, чтобы с помощью автоматизации все это происходило прозрачно и комфортно», — подчеркнул Мишустин.
Глава казначейства отчитался, что в прошлом году установленный президентом показатель был перевыполнен, участие малого бизнеса составило 28,8%. Благодаря реализуемой системе «Торги» сэкономлено 273 млрд рублей бюджетных средств, что составляет 22% от начальной цены.
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