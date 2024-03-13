Экономика Власти проконтролируют участие малого бизнеса в госзаказе 13 марта 2024 в 14:33 Размер текста - 17 + Михаил Мишустин поучил казначейство тщательно следить за соблюдением льгот для малого предпринимательства в госзаказе Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил федеральному казначейству тщательно следить за соблюдением прав малого и среднего бизнеса на участие в государственном заказе. Об этом глава правительства заявил на встрече с главой казначейства Романом Артюхиным. «По решению президента доля участия компаний малого и среднего предпринимательства в закупках крупных компаний не должна быть менее 25%. Это хороший, серьезный стимул для МСП. И конечно, необходимо, чтобы с помощью автоматизации все это происходило прозрачно и комфортно», — подчеркнул Мишустин. Глава казначейства отчитался, что в прошлом году установленный президентом показатель был перевыполнен, участие малого бизнеса составило 28,8%. Благодаря реализуемой системе «Торги» сэкономлено 273 млрд рублей бюджетных средств, что составляет 22% от начальной цены. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил федеральному казначейству тщательно следить за соблюдением прав малого и среднего бизнеса на участие в государственном заказе. Об этом глава правительства заявил на встрече с главой казначейства Романом Артюхиным. «По решению президента доля участия компаний малого и среднего предпринимательства в закупках крупных компаний не должна быть менее 25%. Это хороший, серьезный стимул для МСП. И конечно, необходимо, чтобы с помощью автоматизации все это происходило прозрачно и комфортно», — подчеркнул Мишустин. Глава казначейства отчитался, что в прошлом году установленный президентом показатель был перевыполнен, участие малого бизнеса составило 28,8%. Благодаря реализуемой системе «Торги» сэкономлено 273 млрд рублей бюджетных средств, что составляет 22% от начальной цены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям