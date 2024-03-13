В ЕС намерены увеличить военную помощь Киеву за счет фонда мира

Постоянные представители Евросоюза согласовали выделение пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для военной поддержки Киева. Об этом сообщили в председательстве Бельгии.
«Постпреды ЕС принципиально согласовали реформу Европейского фонда мира, чтобы профинансировать поддержку Украины в 2024 году на пять миллиардов евро», — говорится в сообщении. Заявление представительства опубликовано в соцсети X.
Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что к концу марта будет согласован первый транш финансовой поддержки Киева. Он уточнил, что для Киева будут выделены 4,5 миллиарда евро.
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