В ЕС намерены увеличить военную помощь Киеву за счет фонда мира

Постпреды ЕС согласовали выделение 5 млрд евро для помощи Украине

13 марта 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

ЕС выделит пять миллиардов евро для помощи Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Постоянные представители Евросоюза согласовали выделение пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для военной поддержки Киева. Об этом сообщили в председательстве Бельгии. «Постпреды ЕС принципиально согласовали реформу Европейского фонда мира, чтобы профинансировать поддержку Украины в 2024 году на пять миллиардов евро», — говорится в сообщении. Заявление представительства опубликовано в соцсети X. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что к концу марта будет согласован первый транш финансовой поддержки Киева. Он уточнил, что для Киева будут выделены 4,5 миллиарда евро. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Постоянные представители Евросоюза согласовали выделение пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для военной поддержки Киева. Об этом сообщили в председательстве Бельгии. «Постпреды ЕС принципиально согласовали реформу Европейского фонда мира, чтобы профинансировать поддержку Украины в 2024 году на пять миллиардов евро», — говорится в сообщении. Заявление представительства опубликовано в соцсети X. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что к концу марта будет согласован первый транш финансовой поддержки Киева. Он уточнил, что для Киева будут выделены 4,5 миллиарда евро.