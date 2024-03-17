Шойгу принял меры по защите Черноморского флота на фоне атак ВСУ

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу поручил усилить защиту кораблей Черноморского флота Фото:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил усилить меры защиты кораблей Черноморского флота от украинских беспилотников. Также он призвал усилить тренировки солдат личного состава. Соответствующие поручения министр раздал в ходе визита командного пункта.

«Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы. <…> [Необходимо] становить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника», — подчеркнул Сергей Шойгу. Его слова публикует Минобороны РФ в своем telegram-канале.

Глава военного ведомства также проинспектировал ход строительства военного госпиталя в Севастополе. Он будет сдан в эксплуатацию в этом году.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать российские гражданские суда в акватории Черного моря в феврале. Российские военкоры также сообщали об атаке украинских сил по кораблю «Сергей Котов» в начале марта.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил усилить меры защиты кораблей Черноморского флота от украинских беспилотников. Также он призвал усилить тренировки солдат личного состава. Соответствующие поручения министр раздал в ходе визита командного пункта. «Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы. <…> [Необходимо] становить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника», — подчеркнул Сергей Шойгу. Его слова публикует Минобороны РФ в своем telegram-канале. Глава военного ведомства также проинспектировал ход строительства военного госпиталя в Севастополе. Он будет сдан в эксплуатацию в этом году. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать российские гражданские суда в акватории Черного моря в феврале. Российские военкоры также сообщали об атаке украинских сил по кораблю «Сергей Котов» в начале марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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