Шойгу принял меры по защите Черноморского флота на фоне атак ВСУ

17 марта 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу поручил усилить защиту кораблей Черноморского флота Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил усилить меры защиты кораблей Черноморского флота от украинских беспилотников. Также он призвал усилить тренировки солдат личного состава. Соответствующие поручения министр раздал в ходе визита командного пункта. «Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы. <…> [Необходимо] становить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника», — подчеркнул Сергей Шойгу. Его слова публикует Минобороны РФ в своем telegram-канале. Глава военного ведомства также проинспектировал ход строительства военного госпиталя в Севастополе. Он будет сдан в эксплуатацию в этом году. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать российские гражданские суда в акватории Черного моря в феврале. Российские военкоры также сообщали об атаке украинских сил по кораблю «Сергей Котов» в начале марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил усилить меры защиты кораблей Черноморского флота от украинских беспилотников. Также он призвал усилить тренировки солдат личного состава. Соответствующие поручения министр раздал в ходе визита командного пункта. «Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы. <…> [Необходимо] становить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника», — подчеркнул Сергей Шойгу. Его слова публикует Минобороны РФ в своем telegram-канале. Глава военного ведомства также проинспектировал ход строительства военного госпиталя в Севастополе. Он будет сдан в эксплуатацию в этом году. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать российские гражданские суда в акватории Черного моря в феврале. Российские военкоры также сообщали об атаке украинских сил по кораблю «Сергей Котов» в начале марта.