ВС РФ уничтожили пункты дислокации ДРГ в Сумской области. Видео

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, су-34, инженеры, авиационный комплекс, блок неуправляемых ракет
Пункт дислокации ДРГ ВСУ уничтожен ударами планирующих бомб Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили пункты временной дислокации диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Сумской области на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ у границ Курской области ударами планирующих бомб», — сообщили в ведомстве. Минобороны опубликовало кадры ударов, на которых видно, как происходит уничтожение пункта временной дислокации в населенном пункте Рыжевка Сумской области.

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Российские военные уничтожили пункты временной дислокации диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Сумской области на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ у границ Курской области ударами планирующих бомб», — сообщили в ведомстве. Минобороны опубликовало кадры ударов, на которых видно, как происходит уничтожение пункта временной дислокации в населенном пункте Рыжевка Сумской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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