Пункт дислокации ДРГ ВСУ уничтожен ударами планирующих бомб
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные уничтожили пункты временной дислокации диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Сумской области на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ у границ Курской области ударами планирующих бомб», — сообщили в ведомстве. Минобороны опубликовало кадры ударов, на которых видно, как происходит уничтожение пункта временной дислокации в населенном пункте Рыжевка Сумской области.
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