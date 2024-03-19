Армия и оружие ВС РФ уничтожили пункты дислокации ДРГ в Сумской области. Видео 19 марта 2024 в 15:21 Размер текста - 17 + Пункт дислокации ДРГ ВСУ уничтожен ударами планирующих бомб Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили пункты временной дислокации диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Сумской области на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ у границ Курской области ударами планирующих бомб», — сообщили в ведомстве. Минобороны опубликовало кадры ударов, на которых видно, как происходит уничтожение пункта временной дислокации в населенном пункте Рыжевка Сумской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские военные уничтожили пункты временной дислокации диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Сумской области на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ у границ Курской области ударами планирующих бомб», — сообщили в ведомстве. Минобороны опубликовало кадры ударов, на которых видно, как происходит уничтожение пункта временной дислокации в населенном пункте Рыжевка Сумской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям