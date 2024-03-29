Беспилотник ВСУ ударил по многоэтажке в Белгороде, есть погибшие
Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде. В результате один мужчина погиб, двое человек пострадали. Об этом сообщает мэрия города.
«Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали два человека», — подчеркнули в администрации города. В настоящий момент на место происшествия прибыл губернатор региона Вячеслав Гладков. Украина периодически атакует приграничные территории.
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