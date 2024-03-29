В Белгороде беспилотник ударил по многоэтажке. Видео

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Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Беспилотник ВСУ ударил по многоэтажке в Белгороде, есть погибшие Фото:

Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде. В результате один мужчина погиб, двое человек пострадали. Об этом сообщает мэрия города.

«Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали два человека», — подчеркнули в администрации города. В настоящий момент на место происшествия прибыл губернатор региона Вячеслав Гладков. Украина периодически атакует приграничные территории.

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Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде. В результате один мужчина погиб, двое человек пострадали. Об этом сообщает мэрия города. «Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали два человека», — подчеркнули в администрации города. В настоящий момент на место происшествия прибыл губернатор региона Вячеслав Гладков. Украина периодически атакует приграничные территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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