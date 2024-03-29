В Белгороде беспилотник ударил по многоэтажке. Видео

29 марта 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Беспилотник ВСУ ударил по многоэтажке в Белгороде, есть погибшие Фото: Илья Московец © URA.RU Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде. В результате один мужчина погиб, двое человек пострадали. Об этом сообщает мэрия города. «Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали два человека», — подчеркнули в администрации города. В настоящий момент на место происшествия прибыл губернатор региона Вячеслав Гладков. Украина периодически атакует приграничные территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде. В результате один мужчина погиб, двое человек пострадали. Об этом сообщает мэрия города. «Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате взрыва, к большому сожалению, погиб мужчина. Пострадали два человека», — подчеркнули в администрации города. В настоящий момент на место происшествия прибыл губернатор региона Вячеслав Гладков. Украина периодически атакует приграничные территории.