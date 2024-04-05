Участнику подготовки теракта в «Крокусе» дали месяц ареста. Фото

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Шарипзод Мухаммад Зоир арестован до 22 мая Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Еще одного участника подготовки теракта в «Крокус Сити Холл» отправили под арест до 22 мая. Речь идет про Шарипзода Мухаммада Зоира, гражданина Таджикистана, сообщили в Басманной суде.

«Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении Шарипзоды Мухаммада Зоира. Он отправлен под арест до 22 мая», — говорится в сообщении Басманного суда в telegram-канале. Остальных задержанных по делу о теракте в «Крокусе» также ранее арестовали до 22 мая.

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Еще одного участника подготовки теракта в «Крокус Сити Холл» отправили под арест до 22 мая. Речь идет про Шарипзода Мухаммада Зоира, гражданина Таджикистана, сообщили в Басманной суде. «Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении Шарипзоды Мухаммада Зоира. Он отправлен под арест до 22 мая», — говорится в сообщении Басманного суда в telegram-канале. Остальных задержанных по делу о теракте в «Крокусе» также ранее арестовали до 22 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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