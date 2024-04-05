Шарипзод Мухаммад Зоир арестован до 22 мая
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Еще одного участника подготовки теракта в «Крокус Сити Холл» отправили под арест до 22 мая. Речь идет про Шарипзода Мухаммада Зоира, гражданина Таджикистана, сообщили в Басманной суде.
«Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении Шарипзоды Мухаммада Зоира. Он отправлен под арест до 22 мая», — говорится в сообщении Басманного суда в
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