Участнику подготовки теракта в «Крокусе» дали месяц ареста. Фото

05 апреля 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Шарипзод Мухаммад Зоир арестован до 22 мая Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Еще одного участника подготовки теракта в «Крокус Сити Холл» отправили под арест до 22 мая. Речь идет про Шарипзода Мухаммада Зоира, гражданина Таджикистана, сообщили в Басманной суде. «Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении Шарипзоды Мухаммада Зоира. Он отправлен под арест до 22 мая», — говорится в сообщении Басманного суда в telegram-канале . Остальных задержанных по делу о теракте в «Крокусе» также ранее арестовали до 22 мая. Суды общей юрисдикции города Москвы Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Еще одного участника подготовки теракта в «Крокус Сити Холл» отправили под арест до 22 мая. Речь идет про Шарипзода Мухаммада Зоира, гражданина Таджикистана, сообщили в Басманной суде. «Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении Шарипзоды Мухаммада Зоира. Он отправлен под арест до 22 мая», — говорится в сообщении Басманного суда в telegram-канале. Остальных задержанных по делу о теракте в «Крокусе» также ранее арестовали до 22 мая.