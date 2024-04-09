Путин оценил вклад создателей «Искандера» и «Панциря» в СВО

Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад создателей ракетных комплексов «Искандер-М» и «Панцирь» — холдинг «Высокоточные комплексы», — в выполнение задач спецоперации. В рамках поздравления с 15-летием предприятия, он подчеркнул, что представленные ими технологии позволяют успешно решать боевые задачи.
«Сегодня созданные вами современные, мощные ракетные комплексы „Искандер-М“ и „Панцирь“ помогают нашим героям достойно выполнять поставленные задачи в ходе специальной военной операции», — передает слова Путина РИА Новости. Он добавил, что нынешний коллектив холдинга продолжает традиции своих предшественников, интегрируя новейшие технологии и современные решения.
Президент также отметил важное значение предприятий, находящихся в составе «Высокоточных комплексов», в истории России, включая их значимую роль в годы Великой Отечественной войны. В то время сотрудники предприятий быстро организовали выпуск военной техники, включая легендарный танк Т-34.
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