Путин оценил вклад создателей «Искандера» и «Панциря» в СВО

Путин: создатели «Искандер-М» и «Панциря» внесли вклад в выполнение задач СВО

09 апреля 2024 в 23:02 Размер текста - 17 +

Комплексы «Искандер-М» и «Панцирь» имеют весомое значение в зоне СВО, заявил Владимир Путин Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад создателей ракетных комплексов «Искандер-М» и «Панцирь» — холдинг «Высокоточные комплексы», — в выполнение задач спецоперации. В рамках поздравления с 15-летием предприятия, он подчеркнул, что представленные ими технологии позволяют успешно решать боевые задачи. «Сегодня созданные вами современные, мощные ракетные комплексы „Искандер-М“ и „Панцирь“ помогают нашим героям достойно выполнять поставленные задачи в ходе специальной военной операции», — передает слова Путина РИА Новости. Он добавил, что нынешний коллектив холдинга продолжает традиции своих предшественников, интегрируя новейшие технологии и современные решения. Президент также отметил важное значение предприятий, находящихся в составе «Высокоточных комплексов», в истории России, включая их значимую роль в годы Великой Отечественной войны. В то время сотрудники предприятий быстро организовали выпуск военной техники, включая легендарный танк Т-34. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад создателей ракетных комплексов «Искандер-М» и «Панцирь» — холдинг «Высокоточные комплексы», — в выполнение задач спецоперации. В рамках поздравления с 15-летием предприятия, он подчеркнул, что представленные ими технологии позволяют успешно решать боевые задачи. «Сегодня созданные вами современные, мощные ракетные комплексы „Искандер-М“ и „Панцирь“ помогают нашим героям достойно выполнять поставленные задачи в ходе специальной военной операции», — передает слова Путина РИА Новости. Он добавил, что нынешний коллектив холдинга продолжает традиции своих предшественников, интегрируя новейшие технологии и современные решения. Президент также отметил важное значение предприятий, находящихся в составе «Высокоточных комплексов», в истории России, включая их значимую роль в годы Великой Отечественной войны. В то время сотрудники предприятий быстро организовали выпуск военной техники, включая легендарный танк Т-34.