Baza: возможный пособник террористов с «Крокуса» скрывается в лесу в Подмосковье

В подмосковном Чехове ищут сбежавшего подозреваемого, введен план «Сирена»

10 апреля 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Силовики ищут особо опасного преступника, передает РБК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В подмосковном Чехове введен план «Сирена», сообщает РБК со ссылкой на источники в МВД. Telegram-каналы Shot и Baza уточняют, что силовики разыскивают в лесу возможного пособника террористов, напавших на «Крокус сити холл». «Подозреваемый в причастности к нападению на „Крокус“ скрылся в подмосковном лесу от силовиков. На территории городского округа Чехов введен сигнал „Сирена“», — передает Baza. По данным канала, 9 апреля вечером 47-летний мужчина скрылся в лесу от сотрудников спецслужб в районе поселка Мещерское. Сегодня днем сотрудники силовых ведомств подняты по тревоге. Baza и Shot уточняют, что мужчина может быть вооружен. Частично информацию подтвердил РБК. По данным газеты, силовые структуры действительно подняты по сигналу «Сирена». Он действует при поиске особо опасных преступников. Обновлено в 16:30 (по мск): Глава городского округа Михаил Собакин призвал сохранять спокойствие в связи с информацией о розыске пособника теракта. «Работают органы МВД и ФСБ», — написал он в Telegram. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подмосковном Чехове введен план «Сирена», сообщает РБК со ссылкой на источники в МВД. Telegram-каналы Shot и Baza уточняют, что силовики разыскивают в лесу возможного пособника террористов, напавших на «Крокус сити холл». «Подозреваемый в причастности к нападению на „Крокус“ скрылся в подмосковном лесу от силовиков. На территории городского округа Чехов введен сигнал „Сирена“», — передает Baza. По данным канала, 9 апреля вечером 47-летний мужчина скрылся в лесу от сотрудников спецслужб в районе поселка Мещерское. Сегодня днем сотрудники силовых ведомств подняты по тревоге. Baza и Shot уточняют, что мужчина может быть вооружен. Частично информацию подтвердил РБК. По данным газеты, силовые структуры действительно подняты по сигналу «Сирена». Он действует при поиске особо опасных преступников. Обновлено в 16:30 (по мск): Глава городского округа Михаил Собакин призвал сохранять спокойствие в связи с информацией о розыске пособника теракта. «Работают органы МВД и ФСБ», — написал он в Telegram.