Baza: возможный пособник террористов с «Крокуса» скрывается в лесу в Подмосковье

В подмосковном Чехове введен план «Сирена», сообщает РБК со ссылкой на источники в МВД. Telegram-каналы Shot и Baza уточняют, что силовики разыскивают в лесу возможного пособника террористов, напавших на «Крокус сити холл».
«Подозреваемый в причастности к нападению на „Крокус“ скрылся в подмосковном лесу от силовиков. На территории городского округа Чехов введен сигнал „Сирена“», — передает Baza.
По данным канала, 9 апреля вечером 47-летний мужчина скрылся в лесу от сотрудников спецслужб в районе поселка Мещерское. Сегодня днем сотрудники силовых ведомств подняты по тревоге. Baza и Shot уточняют, что мужчина может быть вооружен.
Частично информацию подтвердил РБК. По данным газеты, силовые структуры действительно подняты по сигналу «Сирена». Он действует при поиске особо опасных преступников.
Обновлено в 16:30 (по мск):
Глава городского округа Михаил Собакин призвал сохранять спокойствие в связи с информацией о розыске пособника теракта. «Работают органы МВД и ФСБ», — написал он в Telegram.
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