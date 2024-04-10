Baza: возможный пособник террористов с «Крокуса» скрывается в лесу в Подмосковье

В подмосковном Чехове ищут сбежавшего подозреваемого, введен план «Сирена»
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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, тигр, контртеррористическая операция, кто
Силовики ищут особо опасного преступника, передает РБК Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В подмосковном Чехове введен план «Сирена», сообщает РБК со ссылкой на источники в МВД. Telegram-каналы Shot и Baza уточняют, что силовики разыскивают в лесу возможного пособника террористов, напавших на «Крокус сити холл».

«Подозреваемый в причастности к нападению на „Крокус“ скрылся в подмосковном лесу от силовиков. На территории городского округа Чехов введен сигнал „Сирена“», — передает Baza.

По данным канала, 9 апреля вечером 47-летний мужчина скрылся в лесу от сотрудников спецслужб в районе поселка Мещерское. Сегодня днем сотрудники силовых ведомств подняты по тревоге. Baza и Shot уточняют, что мужчина может быть вооружен.

Частично информацию подтвердил РБК. По данным газеты, силовые структуры действительно подняты по сигналу «Сирена». Он действует при поиске особо опасных преступников.

Обновлено в 16:30 (по мск):

Глава городского округа Михаил Собакин призвал сохранять спокойствие в связи с информацией о розыске пособника теракта. «Работают органы МВД и ФСБ», — написал он в Telegram.

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В подмосковном Чехове введен план «Сирена», сообщает РБК со ссылкой на источники в МВД. Telegram-каналы Shot и Baza уточняют, что силовики разыскивают в лесу возможного пособника террористов, напавших на «Крокус сити холл». «Подозреваемый в причастности к нападению на „Крокус“ скрылся в подмосковном лесу от силовиков. На территории городского округа Чехов введен сигнал „Сирена“», — передает Baza. По данным канала, 9 апреля вечером 47-летний мужчина скрылся в лесу от сотрудников спецслужб в районе поселка Мещерское. Сегодня днем сотрудники силовых ведомств подняты по тревоге. Baza и Shot уточняют, что мужчина может быть вооружен. Частично информацию подтвердил РБК. По данным газеты, силовые структуры действительно подняты по сигналу «Сирена». Он действует при поиске особо опасных преступников. Обновлено в 16:30 (по мск): Глава городского округа Михаил Собакин призвал сохранять спокойствие в связи с информацией о розыске пособника теракта. «Работают органы МВД и ФСБ», — написал он в Telegram.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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