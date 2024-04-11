США выделят Украине свыше 130 млрд долларов после массовых воздушных тревог

12 апреля 2024 в 04:38 Размер текста - 17 +

США вновь профинансируют Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США выделят Украине 138 миллионов долларов на обновление систем противовоздушной обороны. Такое решение принято из-за постоянных сигналов ракетной опасности на Украине. Об этом сообщила американский посол на Украине Бриджит Бринк. «Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию системы ПВО. Это финансирование поможет поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины перед неустанными атаками», — сообщила Бринк на своей странице в соцсети Х. Дополнительно Бринк указала на остроту ситуации, упомянув, что в ночь на 11 апреля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По мнению посла, это подчеркивает необходимость в усилении ПВО и поддержке со стороны США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США выделят Украине 138 миллионов долларов на обновление систем противовоздушной обороны. Такое решение принято из-за постоянных сигналов ракетной опасности на Украине. Об этом сообщила американский посол на Украине Бриджит Бринк. «Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию системы ПВО. Это финансирование поможет поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины перед неустанными атаками», — сообщила Бринк на своей странице в соцсети Х. Дополнительно Бринк указала на остроту ситуации, упомянув, что в ночь на 11 апреля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По мнению посла, это подчеркивает необходимость в усилении ПВО и поддержке со стороны США.