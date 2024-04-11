США выделят Украине свыше 130 млрд долларов после массовых воздушных тревог

США выделят Украине 138 миллионов долларов на обновление систем противовоздушной обороны. Такое решение принято из-за постоянных сигналов ракетной опасности на Украине. Об этом сообщила американский посол на Украине Бриджит Бринк.
«Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию системы ПВО. Это финансирование поможет поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины перед неустанными атаками», — сообщила Бринк на своей странице в соцсети Х.
Дополнительно Бринк указала на остроту ситуации, упомянув, что в ночь на 11 апреля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. По мнению посла, это подчеркивает необходимость в усилении ПВО и поддержке со стороны США.
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